Українські дрони завдають значних втрат штурмовикам КНДР на Курщині

Використання великих штурмових груп військових КНДР у бойових діях на боці Росії, попри часті атаки українських безпілотників спричиняє високий рівень втрат серед військовослужбовців КНДР.
Головні тези:
- Великі втрати штурмовиків КНДР на Курщині через часті атаки українських безпілотників.
- Північнокорейські війська зазнають значних втрат у бою, не вміючи ефективно протидіяти дронам.
- Неуспішний штурм під Курщині з браком боєприпасів та втратами 500 осіб.
- Захоплення в полон військових з Північної Кореї українськими військовими в Курській області.
- Погіршення здатності КНДР засвоювати бойовий досвід та військову стратегію у разі безуспішного використання штурмовиків та нездатності протистояти дронам.
Аналітики проаналізували втрати солдатів КНДР на Курщині
Як зазначають в ISW, північнокорейські сили, ймовірно, зазнають значних втрат через часті атаки українських безпілотників, що вплине на здатність військового командування КНДР засвоїти уроки цієї війни".
Видання The Washington Post повідомило, що північнокорейські військові, які діють у Курській області, використовують тактику атак великими групами за підтримки російської артилерії та безпілотників.
Вони, на відміну від російських сил, ігнорують удари дронів і продовжують рухатися вперед, зазнаючи значних втрат.
Українські військові відзначають труднощі зі зв’язком між російськими та північнокорейськими підрозділами, що ускладнює координацію дій.
Наприкінці 2024 року північнокорейські війська здійснили штурм силами до 500 осіб, перевищуючи чисельність українських сил у шість разів. Через брак боєприпасів українські військові змушені були відступити після восьмигодинного бою.
Зеленський розповів про нове досягнення бійців ЗСУ
Як повідомив глава держави Володимир Зеленський 11 січня, Силам оборони України вдалося захопити в полон військових з Північної Кореї. Це сталося на території Курської області РФ.
За словами глави держави, йдеться про двох солдатів КНДР, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, а зараз спілкуються зі слідчими СБУ.
Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави — Північної Кореї — у війні проти України.
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