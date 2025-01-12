Українські дрони завдають значних втрат штурмовикам КНДР на Курщині

Аналітики проаналізували втрати солдатів КНДР на Курщині

Як зазначають в ISW, північнокорейські сили, ймовірно, зазнають значних втрат через часті атаки українських безпілотників, що вплине на здатність військового командування КНДР засвоїти уроки цієї війни".

Видання The Washington Post повідомило, що північнокорейські військові, які діють у Курській області, використовують тактику атак великими групами за підтримки російської артилерії та безпілотників.

Вони, на відміну від російських сил, ігнорують удари дронів і продовжують рухатися вперед, зазнаючи значних втрат.

Українські військові відзначають труднощі зі зв’язком між російськими та північнокорейськими підрозділами, що ускладнює координацію дій.

Наприкінці 2024 року північнокорейські війська здійснили штурм силами до 500 осіб, перевищуючи чисельність українських сил у шість разів. Через брак боєприпасів українські військові змушені були відступити після восьмигодинного бою.

Якщо російське командування продовжить використовувати північнокорейські війська в атаках з великими втратами, це значно погіршить їхню здатність засвоювати бойовий досвід. Нездатність ефективно протидіяти дронам також знизить користь, яку КНДР зможе отримати з цієї війни. Поширити

Зеленський розповів про нове досягнення бійців ЗСУ

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський 11 січня, Силам оборони України вдалося захопити в полон військових з Північної Кореї. Це сталося на території Курської області РФ.

За словами глави держави, йдеться про двох солдатів КНДР, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, а зараз спілкуються зі слідчими СБУ.