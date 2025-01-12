Украинские дроны наносят значительные потери штурмовикам КНДР на Курщине

Использование крупных штурмовых групп военных КНДР в боевых действиях на стороне России, несмотря на частые атаки украинских беспилотников, вызывает высокий уровень потерь среди военнослужащих КНДР.

Аналитики проанализировали потери солдат КНДР в Курщине

Как отмечают в ISW, северокорейские силы, вероятно, терпят значительные потери из-за частых атак украинских беспилотников, что повлияет на способность военного командования КНДР усвоить уроки этой войны".

Издание The Washington Post сообщило, что действующие в Курской области северокорейские военные используют тактику атак крупными группами при поддержке российской артиллерии и беспилотников.

Они, в отличие от российских сил, игнорируют удары дронов и продолжают двигаться вперед, неся значительные потери.

Украинские военные отмечают трудности со связью между российскими и северокорейскими подразделениями, что усложняет координацию действий.

В конце 2024 года северокорейские войска совершили штурм силами до 500 человек, превышая численность украинских сил в шесть раз. Из-за нехватки боеприпасов украинские военные вынуждены были отступить после восьмичасового боя.

Если российское командование продолжит использовать северокорейские войска в атаках с большими потерями, это значительно ухудшит их способность усваивать боевой опыт. Поделиться

Зеленский рассказал о новом достижении бойцов ВСУ

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский 11 января, Силам обороны Украины удалось захватить в плен военных из Северной Кореи. Это произошло на территории Курской области РФ.

По словам главы государства, речь идет о двух солдатах КНДР, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, а сейчас общаются со следователями СБУ.