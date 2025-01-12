Украинские дроны наносят значительные потери штурмовикам КНДР на Курщине

Использование крупных штурмовых групп военных КНДР в боевых действиях на стороне России, несмотря на частые атаки украинских беспилотников, вызывает высокий уровень потерь среди военнослужащих КНДР.
Главные тезисы
- Большие потери штурмовиков КНДР на Курщине из-за частых атак украинских беспилотников.
- Северокорейские войска несут значительные потери в бою, не умея эффективно противодействовать дронам.
- Неуспешный штурм под Курщиной с нехваткой боеприпасов и потерями 500 человек.
- Захват в плен военных из Северной Кореи украинскими военными в Курской области.
- Ухудшение способности КНДР усваивать боевой опыт и военную стратегию при безуспешном использовании штурмовиков и неспособности противостоять дронам.
Аналитики проанализировали потери солдат КНДР в Курщине
Как отмечают в ISW, северокорейские силы, вероятно, терпят значительные потери из-за частых атак украинских беспилотников, что повлияет на способность военного командования КНДР усвоить уроки этой войны".
Издание The Washington Post сообщило, что действующие в Курской области северокорейские военные используют тактику атак крупными группами при поддержке российской артиллерии и беспилотников.
Они, в отличие от российских сил, игнорируют удары дронов и продолжают двигаться вперед, неся значительные потери.
Украинские военные отмечают трудности со связью между российскими и северокорейскими подразделениями, что усложняет координацию действий.
В конце 2024 года северокорейские войска совершили штурм силами до 500 человек, превышая численность украинских сил в шесть раз. Из-за нехватки боеприпасов украинские военные вынуждены были отступить после восьмичасового боя.
Зеленский рассказал о новом достижении бойцов ВСУ
Как сообщил глава государства Владимир Зеленский 11 января, Силам обороны Украины удалось захватить в плен военных из Северной Кореи. Это произошло на территории Курской области РФ.
По словам главы государства, речь идет о двух солдатах КНДР, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, а сейчас общаются со следователями СБУ.
Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства — Северной Кореи — в войне против Украины.
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