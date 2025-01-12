Украинские дроны наносят значительные потери штурмовикам КНДР на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские дроны наносят значительные потери штурмовикам КНДР на Курщине

Украинские дроны наносят значительные потери штурмовикам КНДР на Курщине
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Источник:  ISW

Использование крупных штурмовых групп военных КНДР в боевых действиях на стороне России, несмотря на частые атаки украинских беспилотников, вызывает высокий уровень потерь среди военнослужащих КНДР.

Главные тезисы

  • Большие потери штурмовиков КНДР на Курщине из-за частых атак украинских беспилотников.
  • Северокорейские войска несут значительные потери в бою, не умея эффективно противодействовать дронам.
  • Неуспешный штурм под Курщиной с нехваткой боеприпасов и потерями 500 человек.
  • Захват в плен военных из Северной Кореи украинскими военными в Курской области.
  • Ухудшение способности КНДР усваивать боевой опыт и военную стратегию при безуспешном использовании штурмовиков и неспособности противостоять дронам.

Аналитики проанализировали потери солдат КНДР в Курщине

Как отмечают в ISW, северокорейские силы, вероятно, терпят значительные потери из-за частых атак украинских беспилотников, что повлияет на способность военного командования КНДР усвоить уроки этой войны".

Издание The Washington Post сообщило, что действующие в Курской области северокорейские военные используют тактику атак крупными группами при поддержке российской артиллерии и беспилотников.

Они, в отличие от российских сил, игнорируют удары дронов и продолжают двигаться вперед, неся значительные потери.

Украинские военные отмечают трудности со связью между российскими и северокорейскими подразделениями, что усложняет координацию действий.

В конце 2024 года северокорейские войска совершили штурм силами до 500 человек, превышая численность украинских сил в шесть раз. Из-за нехватки боеприпасов украинские военные вынуждены были отступить после восьмичасового боя.

Если российское командование продолжит использовать северокорейские войска в атаках с большими потерями, это значительно ухудшит их способность усваивать боевой опыт.

Зеленский рассказал о новом достижении бойцов ВСУ

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский 11 января, Силам обороны Украины удалось захватить в плен военных из Северной Кореи. Это произошло на территории Курской области РФ.

По словам главы государства, речь идет о двух солдатах КНДР, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, а сейчас общаются со следователями СБУ.

Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства — Северной Кореи — в войне против Украины.

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