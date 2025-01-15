Правительство Германии одобрило разрешение военным сбивать неизвестные дроны — что дальше

Власти Германии одобрили разрешение Вооруженным силам сбивать неизвестные дроны. Однако только в том случае, если они угрожают людям или критической инфраструктуре.
Главные тезисы
- Правительство Германии одобрило разрешение на уничтожение неизвестных дронов, угрожающих жизням людей и критической инфраструктуре.
- Вооруженные силы получили право вмешиваться и сбивать беспилотные аппараты в случаях серьезной опасности, что вносит изменения в законодательство для обеспечения безопасности от потенциальных угроз дронов.
- Дроны как средство шпионажа и саботажа могут представлять серьезную угрозу, особенно для критической инфраструктуры, поэтому разрешение на их сбивание важно для обеспечения безопасности страны.
В Германии одобрили разрешение сбивать неизвестные дроны
Дроны как инструмент шпионажа и саботажа могут представлять серьезную угрозу, особенно для нашей критической инфраструктуры, — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
Она отметила, что на сегодняшний день Вооруженным силам разрешено отвлекать летательные аппараты, принуждать их к посадке, угрожать применением силы или производить предупредительные выстрелы для поддержки полиции, но они не имеют права применять оружие против беспилотных летательных аппаратов в случае неизбежной опасности.
Поэтому, по ее словам, необходимо, "чтобы Бундесверу также было разрешено вмешиваться в случаях серьезной опасности — в том числе в крайнем случае сбивать незаконно летающие беспилотники".
Как пояснили в министерстве внутренних дел Германии, органы безопасности фиксируют все большее количество случаев появления беспилотников над важными инфраструктурными и военными объектами.
В то же время быстрое технологическое развитие ставит перед полицией все большие вызовы. Это касается, в частности, моделей со сложными летными характеристиками, значительно превосходящими коммерческие дроны.
В обосновании принятого правительством предложения отмечается, что с помощью таких беспилотников можно предположить, что полеты осуществлялись от имени иностранных государственных органов. екта".
Отмечается, что после принятия решения Кабинетом министров предложения по внесению изменений в Закон об авиационной безопасности должны быть переданы в Бундестаг через правительственные партии.
В Германии неизвестные дроны летают над военными базами
Баварское государственное управление криминальной полиции (LKA) приступило к расследованию после нескольких замеченных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) над объектами Бундесвера в Манхинге и Нойбурге-ан-дер-Донау.
Около 18:00, 12 января, Северное полицейское управление Верхней Баварии получило сообщение о пролете дронов над зоной военной безопасности в Манхинге. Прибывшие на место правоохранители обнаружили до десяти беспилотников, которые пролетали над территорией. Несмотря на интенсивные поисковые мероприятия, ответственные за запуск дронов, так и не нашли.
Также в начале 2024 года в Германии заявили о регулярных полетах дронов над военными базами, где тренируют украинских защитников.
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