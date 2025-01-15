Правительство Германии одобрило разрешение военным сбивать неизвестные дроны — что дальше

Власти Германии одобрили разрешение Вооруженным силам сбивать неизвестные дроны. Однако только в том случае, если они угрожают людям или критической инфраструктуре.

В Германии одобрили разрешение сбивать неизвестные дроны

Дроны как инструмент шпионажа и саботажа могут представлять серьезную угрозу, особенно для нашей критической инфраструктуры, — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Она отметила, что на сегодняшний день Вооруженным силам разрешено отвлекать летательные аппараты, принуждать их к посадке, угрожать применением силы или производить предупредительные выстрелы для поддержки полиции, но они не имеют права применять оружие против беспилотных летательных аппаратов в случае неизбежной опасности.

Полицейские органы постоянно развивают свои возможности для выявления и защиты беспилотников. Однако, особенно после начала захватнической войны Путина против Украины, мы видим, что дроны используются все чаще и чаще, что создает все больший вызов полиции и ее современным технологиям. Поделиться

Поэтому, по ее словам, необходимо, "чтобы Бундесверу также было разрешено вмешиваться в случаях серьезной опасности — в том числе в крайнем случае сбивать незаконно летающие беспилотники".

Как пояснили в министерстве внутренних дел Германии, органы безопасности фиксируют все большее количество случаев появления беспилотников над важными инфраструктурными и военными объектами.

В то же время быстрое технологическое развитие ставит перед полицией все большие вызовы. Это касается, в частности, моделей со сложными летными характеристиками, значительно превосходящими коммерческие дроны.

В обосновании принятого правительством предложения отмечается, что с помощью таких беспилотников можно предположить, что полеты осуществлялись от имени иностранных государственных органов. екта".

Отмечается, что после принятия решения Кабинетом министров предложения по внесению изменений в Закон об авиационной безопасности должны быть переданы в Бундестаг через правительственные партии.

В Германии неизвестные дроны летают над военными базами

Баварское государственное управление криминальной полиции (LKA) приступило к расследованию после нескольких замеченных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) над объектами Бундесвера в Манхинге и Нойбурге-ан-дер-Донау.

Около 18:00, 12 января, Северное полицейское управление Верхней Баварии получило сообщение о пролете дронов над зоной военной безопасности в Манхинге. Прибывшие на место правоохранители обнаружили до десяти беспилотников, которые пролетали над территорией. Несмотря на интенсивные поисковые мероприятия, ответственные за запуск дронов, так и не нашли.

Также в начале 2024 года в Германии заявили о регулярных полетах дронов над военными базами, где тренируют украинских защитников.