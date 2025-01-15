Германия выделила Украине новый военный пакет помощи — что туда вошло

Германия предоставит Украине очередной пакет военной помощи. Он включает в себя самоходные гаубицы RCH 155, колесные боевые машины пехоты RCT-30 Boxer, ударные беспилотники и БМП Marder.
Главные тезисы
- Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий разнообразную технику, от самоходных гаубиц до ударных беспилотников.
- Общая сумма помощи от Германии составляет около 5,2 миллиарда евро, что включает вооружение, технику и обучающие программы для украинских военных.
- Передача первой гаубицы RCH 155 Украине – символический шаг в поддержке страны и помощи в подготовке военных.
- Министр обороны Германии выразил готовность страны взять на себя ответственность в Европе и поддержать Украину в борьбе за мир.
- Украинский посол принял первую гаубицу и выразил благодарность за поддержку, подчеркнув важность союзников в борьбе за мир.
Что вошло в новый военный пакет помощи Украине от Германии
Как сообщили в Министерстве обороны Германии, в пакет вошло:
9 колесных БМП RCT-30 Boxer;
18 самоходных артиллерийских установок RCH 155;
5 боевых машин пехоты Marder;
600 ударных беспилотников HF-1;
50 разведывательных дронов VECTOR;
46 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
43 разведывательных дронов SONGBIRD;
11 тысяч 120-мм минометных мин;
Турникеты, полевые очки и шерстяные одеяла.
Министерство обороны ФРГ отметило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Берлин передал вооружение и технику из составов Бундесвера на общую сумму около 5,2 миллиарда евро.
Кроме материальной помощи, в Германии более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение.
Украина получила от Германии первую гаубицу RCH 155
Украинский посол Алексей Макеев символически принял первую гаубицу из 54 запланированных для передачи.
Первые шесть систем останутся в Германии, где будут использоваться для тренировки украинских военных.
RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) — это современная немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann.
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