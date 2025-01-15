Германия выделила Украине новый военный пакет помощи — что туда вошло

Германия предоставит Украине очередной пакет военной помощи. Он включает в себя самоходные гаубицы RCH 155, колесные боевые машины пехоты RCT-30 Boxer, ударные беспилотники и БМП Marder.

Что вошло в новый военный пакет помощи Украине от Германии

Как сообщили в Министерстве обороны Германии, в пакет вошло:

9 колесных БМП RCT-30 Boxer;

18 самоходных артиллерийских установок RCH 155;

5 боевых машин пехоты Marder;

600 ударных беспилотников HF-1;

50 разведывательных дронов VECTOR;

46 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

43 разведывательных дронов SONGBIRD;

11 тысяч 120-мм минометных мин;

Турникеты, полевые очки и шерстяные одеяла.

Министерство обороны ФРГ отметило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Берлин передал вооружение и технику из составов Бундесвера на общую сумму около 5,2 миллиарда евро.

Кроме материальной помощи, в Германии более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение.

Украина получила от Германии первую гаубицу RCH 155

Украина может рассчитывать на нас, и это сигнал. Германия готова взять на себя ответственность в Европе, — заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Поделиться

Украинский посол Алексей Макеев символически принял первую гаубицу из 54 запланированных для передачи.

Первые шесть систем останутся в Германии, где будут использоваться для тренировки украинских военных.

Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир нужно бороться. Приятно знать, что Германия на стороне Украины, — заявил украинский посол, комментируя возможность переговоров о прекращении войны. Поделиться