Над военной базой у немецкого города Манхинг в течение последнего месяца несколько раз замечали подозрительные беспилотники.

Что известно о шпионских дронах вблизи немецких военных баз

В Управлении уголовных расследований Баварии отметили , что в настоящее время уже выясняются обстоятельства инцидента.

Утверждается, что в последний раз появление подозрительного беспилотника было зафиксировано 12 января около 19:00 по местному времени.

На территории военной базы вблизи Манхинга германские военные проводят испытания передовых беспилотников. Над базой действует бесполетная зона.

Немецкая авиабаза Манхинг

По словам правоохранителей, всего было зафиксировано 10 подозрительных беспилотников. В связи с этим были проведены тщательные поисковые операции с привлечением полицейского вертолета, однако виновных так и не удалось найти.

Перед этим несколько дронов были дважды замечены над аэродромом в Манчинге 16 декабря 2024 года.

18 и 25 декабря неизвестные БПЛА снова заметили в небе над зоной военной безопасности в Манчинге. А 19 декабря три дрона были замечены в Нойбурге-на-Донау.

Поскольку в условиях агрессивной войны России против Украины нельзя исключать возможность слежки за военными объектами и партнерами или компаниями по вооружению, были проведены масштабные поиски для идентификации пилотов дронов, говорится в заявлении правоохранителей. Поделиться

Начато расследование по подозрению в фотографировании, угрожающем безопасности.

Что известно о предыдущих инцидентах с подозрительными беспилотниками в Германии

В порту Гамбурга в ноябре прошлого года обнаружили неизвестный дрон, который следил за авианосцем Вооруженных сил Великобритании HMS Queen Elizabeth.

По прибытии британского авианосца германские военные выставили охрану вокруг причала.

Однако в ночь на 22 ноября стражи порядка заметили, что вблизи Queen Elizabeth, длиной 284 метра, пролетает беспилотник размерами 1,5 на 1,5 метра.

Журналисты издания предполагают, что беспилотник, вероятно, следил за британским военным кораблем.