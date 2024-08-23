Что известно о шпионаже России в Германии с помощью дронов

По информации журналистов издания, представители прокуратуры города Фленсбург на севере Германии проводят предварительное расследование диверсионной деятельности по факту неизвестных БпЛА в небе над рядом объектов критической инфраструктуры.

В материале отмечается, что неизвестные беспилотники были подмечены над химическими заводами, СПГ-терминалом и неработающей атомной электростанцией в промышленной зоне в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Подчеркивается, что впервые неизвестные дроны были отмечены 8 августа над неработающей АЭС.

Дрон РФ

Позже их замечали еще несколько раз, в частности последний раз — 22 августа. Удалось измерить скорость одного из дронов — 100 км/ч.

По информации журналистов издания со ссылкой на собственные источники, разведывательные дроны могут принадлежать России.

Какие дроны Россия могла использовать для шпионажа в небе над Германией

Скорее всего, это были российские "Орлан-10", способные в автономном режиме преодолевать расстояние более чем в 600 км.

Местом пуска могли быть русские суда в Северном море.

По информации аналитиков портала Defence Express, появление российских дронов в небе над критическими объектами инфраструктуры в Германии должно стать поводом для беспокойства и заставить немецкие власти хотя бы минимально усилить защиту критической инфраструктуры.