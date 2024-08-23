Российские дроны вероятно шпионили на территории Германии, совершая пролеты над важными объектами критической инфраструктуры.
Главные тезисы
- Появление российских дронов в небе Германии вызывает беспокойство и требует усиления кибербезопасности страны.
- Вероятно, разведывательные дроны принадлежат России, среди них могут быть модели Орлан-10 способные преодолевать значительные расстояния.
- Шпионаж дронами может иметь целью выявить уязвимые точки для будущей разведки и воздействия на оборонную и промышленную сферу.
- Появление российских дронов над критическими объектами инфраструктуры в Германии требует усиления мер контрразведки и защиты.
- Аналитики подчеркивают, что такие попытки шпионажа могут быть направлены на разведку над другими объектами, включая оборонно-промышленный комплекс и маршруты оружия.
Что известно о шпионаже России в Германии с помощью дронов
По информации журналистов издания, представители прокуратуры города Фленсбург на севере Германии проводят предварительное расследование диверсионной деятельности по факту неизвестных БпЛА в небе над рядом объектов критической инфраструктуры.
В материале отмечается, что неизвестные беспилотники были подмечены над химическими заводами, СПГ-терминалом и неработающей атомной электростанцией в промышленной зоне в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Подчеркивается, что впервые неизвестные дроны были отмечены 8 августа над неработающей АЭС.
Позже их замечали еще несколько раз, в частности последний раз — 22 августа. Удалось измерить скорость одного из дронов — 100 км/ч.
По информации журналистов издания со ссылкой на собственные источники, разведывательные дроны могут принадлежать России.
Какие дроны Россия могла использовать для шпионажа в небе над Германией
Скорее всего, это были российские "Орлан-10", способные в автономном режиме преодолевать расстояние более чем в 600 км.
Местом пуска могли быть русские суда в Северном море.
По информации аналитиков портала Defence Express, появление российских дронов в небе над критическими объектами инфраструктуры в Германии должно стать поводом для беспокойства и заставить немецкие власти хотя бы минимально усилить защиту критической инфраструктуры.
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