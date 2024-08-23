Російські дрони ймовірно шпигували на території Німеччини, здійснюючи прольоти над важливими об'єктами критичної інфраструктури.
Головні тези:
- Російські дрони ймовірно шпигували на території Німеччини, пролітаючи над важливими об'єктами критичної інфраструктури.
- Є підозри, що розвідувальні дрони належать Росії, зокрема це можуть бути моделі "Орлан-10", здатні автономно долати великі відстані.
- Поява російських дронів у німецькому небі нагадує владі про необхідність посилення захисту критичної інфраструктури.
- Шпигунство дронами може бути спробою росіян виявити слабкі місця для подальшої розвідки і впливу на оборонну та промислову сферу Німеччини.
- Ситуація з шпигунством РФ у Німеччині є серйозним сигналом для зміцнення кібербезпеки та контррозвідки в країні.
Що відомо про шпигунство Росії у Німеччині за допомогою дронів
За інформацією журналістів видання, представники прокуратури міста Фленсбург на півночі Німеччини проводять попереднє розслідування стосовно диверсійної діяльності за фактом невідомих БпЛА у небі над низкою об’єктів критичної інфраструктури.
У матеріалі зазначається, що невідомі безпілотники були помічені над хімічними заводами, СПГ-терміналом та непрацюючою атомною електростанцією у промисловій зоні в землі Шлезвіґ-Гольштейн.
Підкреслюється, що вперше невідомі дрони були помічені 8 серпня над непрацюючою АЕС.
Пізніше їх помічали ще кілька разів, зокрема, востаннє - 22 серпня. Вдалося виміряти швидкість одного з дронів - 100 км/год.
За інформацією журналістів видання із посиланням на власні джерела, розвідувальні дрони можуть належати Росії.
Які дрони Росія могла використати для шпигунства у небі над Німеччиною
Скоріш за все, це були російські "Орлан-10", здатні в автономному режимі долати відстань у понад 600 км.
Місцем пуску могли бути російська судна у Північному морі.
За інформацією аналітиків порталу Defence Express, поява російських дронів у небі над критичними об’єктами інфраструктури у Німеччині має стати приводом для занепокоєння та змусити німецьку владу хоча б мінімально посилити захист критичної інфраструктури.
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