Російські дрони ймовірно шпигували на території Німеччини, здійснюючи прольоти над важливими об'єктами критичної інфраструктури.

Що відомо про шпигунство Росії у Німеччині за допомогою дронів

За інформацією журналістів видання, представники прокуратури міста Фленсбург на півночі Німеччини проводять попереднє розслідування стосовно диверсійної діяльності за фактом невідомих БпЛА у небі над низкою об’єктів критичної інфраструктури.

У матеріалі зазначається, що невідомі безпілотники були помічені над хімічними заводами, СПГ-терміналом та непрацюючою атомною електростанцією у промисловій зоні в землі Шлезвіґ-Гольштейн.

Підкреслюється, що вперше невідомі дрони були помічені 8 серпня над непрацюючою АЕС.

Дрон РФ

Пізніше їх помічали ще кілька разів, зокрема, востаннє - 22 серпня. Вдалося виміряти швидкість одного з дронів - 100 км/год.

За інформацією журналістів видання із посиланням на власні джерела, розвідувальні дрони можуть належати Росії.

Які дрони Росія могла використати для шпигунства у небі над Німеччиною

Скоріш за все, це були російські "Орлан-10", здатні в автономному режимі долати відстань у понад 600 км.

Місцем пуску могли бути російська судна у Північному морі.

За інформацією аналітиків порталу Defence Express, поява російських дронів у небі над критичними об’єктами інфраструктури у Німеччині має стати приводом для занепокоєння та змусити німецьку владу хоча б мінімально посилити захист критичної інфраструктури.