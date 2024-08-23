РФ шпигує у Німеччині за допомогою дронів
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РФ шпигує у Німеччині за допомогою дронів

Дрон РФ
Джерело:  Bild

Російські дрони ймовірно шпигували на території Німеччини, здійснюючи прольоти над важливими об'єктами критичної інфраструктури. 

Головні тези:

  • Російські дрони ймовірно шпигували на території Німеччини, пролітаючи над важливими об'єктами критичної інфраструктури.
  • Є підозри, що розвідувальні дрони належать Росії, зокрема це можуть бути моделі "Орлан-10", здатні автономно долати великі відстані.
  • Поява російських дронів у німецькому небі нагадує владі про необхідність посилення захисту критичної інфраструктури.
  • Шпигунство дронами може бути спробою росіян виявити слабкі місця для подальшої розвідки і впливу на оборонну та промислову сферу Німеччини.
  • Ситуація з шпигунством РФ у Німеччині є серйозним сигналом для зміцнення кібербезпеки та контррозвідки в країні.

Що відомо про шпигунство Росії у Німеччині за допомогою дронів

За інформацією журналістів видання, представники прокуратури міста Фленсбург на півночі Німеччини проводять попереднє розслідування стосовно диверсійної діяльності за фактом невідомих БпЛА у небі над низкою об’єктів критичної інфраструктури.

У матеріалі зазначається, що невідомі безпілотники були помічені над хімічними заводами, СПГ-терміналом та непрацюючою атомною електростанцією у промисловій зоні в землі Шлезвіґ-Гольштейн.

Підкреслюється, що вперше невідомі дрони були помічені 8 серпня над непрацюючою АЕС.

Дрони РФ могли шпигувати за критичною інфраструктурою у Німеччині
Дрон РФ

Пізніше їх помічали ще кілька разів, зокрема, востаннє - 22 серпня. Вдалося виміряти швидкість одного з дронів - 100 км/год.

За інформацією журналістів видання із посиланням на власні джерела, розвідувальні дрони можуть належати Росії.

Які дрони Росія могла використати для шпигунства у небі над Німеччиною

Скоріш за все, це були російські "Орлан-10", здатні в автономному режимі долати відстань у понад 600 км.

Місцем пуску могли бути російська судна у Північному морі.

За інформацією аналітиків порталу Defence Express, поява російських дронів у небі над критичними об’єктами інфраструктури у Німеччині має стати приводом для занепокоєння та змусити німецьку владу хоча б мінімально посилити захист критичної інфраструктури.

З урахуванням - що такі спроби росіян цілком можуть бути спробою "промацати" слабкі місця з метою проведення розвідки над іншими об’єктами, у тому числі й оборонно-промислового комплексу Німеччини, а також відстеження маршрутів зброї, яка, наприклад, їде до України, - підкреслюють аналітики.

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