У Німеччині над об'єктом критичної інфраструктури зафіксували невідомі БпЛА
Категорія
Події
Дата публікації

У Німеччині над об'єктом критичної інфраструктури зафіксували невідомі БпЛА

дрон
Джерело:  Bild

Над найбільшим у Німеччині індустріальним парком у Шлезвіґ-Гольштайні був зафіксований проліт невідомих БпЛА. 

Головні тези:

  • У Німеччині зафіксовано проліт невідомих безпілотників над об'єктами критичної інфраструктури у Шлезвіґ-Гольштайні та інших регіонах.
  • Співробітництво правоохоронних органів та прокуратури спрямоване на розслідування можливої агентурної діяльності з метою саботажу.
  • За даними видання, безпілотники, що пролітали над інфраструктурою, можливо були запущені російськими агентами та мали військовий характер.
  • Розслідування також охоплює інші подібні інциденти, зокрема намагання невідомих отримати доступ до військових баз в Кельн-Ван та аеродрому НАТО в Гайленкірхені.
  • Владні структури та представники НАТО активно реагують на подібні загрози та прагнуть до виведення винних осіб перед правосуддя.

Кого підозрюють у прольоті невідомих БпЛА над індустріальним парком у Шлезвіґ-Гольштайні

За інформацією журналістів видання, дільниці правоохоронців та прокуратура по тривозі відреагували на прольот невідомих БпЛА, які можуть належати Росії.

Крім того, останніми днями кілька безпілотників пролітали над виведеною з експлуатації атомною електростанцією і терміналом зрідженого природного газу в місті Брунсбюттель. 

Кілька разів було порушено безпольотну зону, пролітаючи над атомною електростанцією. Ворожий об'єкт, імовірно, військовий безпілотник, був захоплений, - підкреслюється у матеріалі видання.

У Німеччині помітили невідомі БпЛА над об’єктом критичної інфраструктури
Індустріальний парк

Прокуратура Фленсбурга розслідує агентурну діяльність з метою саботажу.

За даними журналістів, безпілотники були приписані російським агентам. Їх могли запустити з цивільних кораблів у Північному морі.

Що відомо про інші підозрілі інциденти на території Німеччини

У Німеччині проводять розслідування щодо ймовірних диверсій Росії стосовно спроб отруїти питну воду на двох військових базах. 

За інформацією журналістів видання, цілями російських диверсій могли стати військові бази в Кельн-Ван та аеродром НАТО в Гайленкірхені.

За словами речника Бундесверу Ульріха Фонроберта, вночі в паркані навколо кельнської бази вирізали отвір.

Причетних до інциденту встановити не змогли, однак система попередження виявила "аномальні показники" якості води.

Представник НАТО в Гайленкірхені Донні Деммерс заявив, що ввечері 13 серпня невідомив намагався отримати доступ до об'єкта, однак йому завадила охорона.

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