Над найбільшим у Німеччині індустріальним парком у Шлезвіґ-Гольштайні був зафіксований проліт невідомих БпЛА.
Головні тези:
- У Німеччині зафіксовано проліт невідомих безпілотників над об'єктами критичної інфраструктури у Шлезвіґ-Гольштайні та інших регіонах.
- Співробітництво правоохоронних органів та прокуратури спрямоване на розслідування можливої агентурної діяльності з метою саботажу.
- За даними видання, безпілотники, що пролітали над інфраструктурою, можливо були запущені російськими агентами та мали військовий характер.
- Розслідування також охоплює інші подібні інциденти, зокрема намагання невідомих отримати доступ до військових баз в Кельн-Ван та аеродрому НАТО в Гайленкірхені.
- Владні структури та представники НАТО активно реагують на подібні загрози та прагнуть до виведення винних осіб перед правосуддя.
Кого підозрюють у прольоті невідомих БпЛА над індустріальним парком у Шлезвіґ-Гольштайні
За інформацією журналістів видання, дільниці правоохоронців та прокуратура по тривозі відреагували на прольот невідомих БпЛА, які можуть належати Росії.
Крім того, останніми днями кілька безпілотників пролітали над виведеною з експлуатації атомною електростанцією і терміналом зрідженого природного газу в місті Брунсбюттель.
Прокуратура Фленсбурга розслідує агентурну діяльність з метою саботажу.
За даними журналістів, безпілотники були приписані російським агентам. Їх могли запустити з цивільних кораблів у Північному морі.
Що відомо про інші підозрілі інциденти на території Німеччини
У Німеччині проводять розслідування щодо ймовірних диверсій Росії стосовно спроб отруїти питну воду на двох військових базах.
За інформацією журналістів видання, цілями російських диверсій могли стати військові бази в Кельн-Ван та аеродром НАТО в Гайленкірхені.
За словами речника Бундесверу Ульріха Фонроберта, вночі в паркані навколо кельнської бази вирізали отвір.
Причетних до інциденту встановити не змогли, однак система попередження виявила "аномальні показники" якості води.
Представник НАТО в Гайленкірхені Донні Деммерс заявив, що ввечері 13 серпня невідомив намагався отримати доступ до об'єкта, однак йому завадила охорона.
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