Над найбільшим у Німеччині індустріальним парком у Шлезвіґ-Гольштайні був зафіксований проліт невідомих БпЛА.

Кого підозрюють у прольоті невідомих БпЛА над індустріальним парком у Шлезвіґ-Гольштайні

За інформацією журналістів видання, дільниці правоохоронців та прокуратура по тривозі відреагували на прольот невідомих БпЛА, які можуть належати Росії.

Крім того, останніми днями кілька безпілотників пролітали над виведеною з експлуатації атомною електростанцією і терміналом зрідженого природного газу в місті Брунсбюттель.

Кілька разів було порушено безпольотну зону, пролітаючи над атомною електростанцією. Ворожий об'єкт, імовірно, військовий безпілотник, був захоплений, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Індустріальний парк

Прокуратура Фленсбурга розслідує агентурну діяльність з метою саботажу.

За даними журналістів, безпілотники були приписані російським агентам. Їх могли запустити з цивільних кораблів у Північному морі.

Що відомо про інші підозрілі інциденти на території Німеччини

У Німеччині проводять розслідування щодо ймовірних диверсій Росії стосовно спроб отруїти питну воду на двох військових базах.

За інформацією журналістів видання, цілями російських диверсій могли стати військові бази в Кельн-Ван та аеродром НАТО в Гайленкірхені.

За словами речника Бундесверу Ульріха Фонроберта, вночі в паркані навколо кельнської бази вирізали отвір.

Причетних до інциденту встановити не змогли, однак система попередження виявила "аномальні показники" якості води.

Представник НАТО в Гайленкірхені Донні Деммерс заявив, що ввечері 13 серпня невідомив намагався отримати доступ до об'єкта, однак йому завадила охорона.