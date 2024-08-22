Над самым большим в Германии индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштайне был зафиксирован пролет неизвестных БПЛА.
Главные тезисы
- Расследование в Германии направлено на выявление возможной агентурной деятельности с использованием неизвестных российских БПЛА.
- Подозревается, что российские агенты могли запускать военные беспилотники над объектами критической инфраструктуры, включая военные базы и атомные электростанции.
- Инциденты с неизвестными БПЛА также связаны с попытками диверсий на военных базах в Кельн-Ван и аэродроме НАТО в Гайленкирхене.
- Расследование ведется по подозрениям в диверсионных акциях России, включая попытки отравить питьевую воду на милитаризированных базах в Германии.
Кого подозревают в пролете неизвестных БпЛА над индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштайне
По информации журналистов издания, участки правоохранителей и прокуратура по тревоге отреагировали на пролет неизвестных БПЛА, которые могут принадлежать России.
Кроме того, в последние дни несколько беспилотников пролетали над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией и терминалом сжиженного природного газа в городе Брунсбюттель.
Прокуратура Фленсбурга расследует агентурную деятельность в целях саботажа.
По данным журналистов, беспилотники были предписаны российским агентам. Их могли запустить с гражданских кораблей в Северном море.
Что известно о других подозрительных инцидентах на территории Германии
В Германии проводят расследование по вероятным диверсиям России по попыткам отравить питьевую воду на двух военных базах.
По информации журналистов издания, целями российских диверсий могли стать военные базы в Кельн-Ван и аэродром НАТО в Гайленкирхене.
По словам спикера Бундесвера Ульриха Фонроберта, ночью в заборе вокруг кельнской базы вырезали отверстие.
Причастных к инциденту установить не смогли, однако система предупреждения обнаружила "аномальные показатели" качества воды.
Представитель НАТО в Гайленкирхене Донни Деммерс заявил, что вечером 13 августа неизвестный пытался получить доступ к объекту, однако ему помешала охрана.
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