В Германии над объектом критической инфраструктуры зафиксировали неизвестные БПЛА
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Германии над объектом критической инфраструктуры зафиксировали неизвестные БПЛА

Дрон
Читати українською
Источник:  Bild

Над самым большим в Германии индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштайне был зафиксирован пролет неизвестных БПЛА.

Главные тезисы

  • Расследование в Германии направлено на выявление возможной агентурной деятельности с использованием неизвестных российских БПЛА.
  • Подозревается, что российские агенты могли запускать военные беспилотники над объектами критической инфраструктуры, включая военные базы и атомные электростанции.
  • Инциденты с неизвестными БПЛА также связаны с попытками диверсий на военных базах в Кельн-Ван и аэродроме НАТО в Гайленкирхене.
  • Расследование ведется по подозрениям в диверсионных акциях России, включая попытки отравить питьевую воду на милитаризированных базах в Германии.

Кого подозревают в пролете неизвестных БпЛА над индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштайне

По информации журналистов издания, участки правоохранителей и прокуратура по тревоге отреагировали на пролет неизвестных БПЛА, которые могут принадлежать России.

Кроме того, в последние дни несколько беспилотников пролетали над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией и терминалом сжиженного природного газа в городе Брунсбюттель.

Несколько раз была нарушена бесполетная зона, пролетая над атомной электростанцией. Враждебный объект, вероятно, военный беспилотник, был захвачен, – подчеркивается в материале издания.

В Германии заметили неизвестные БПЛА над объектом критической инфраструктуры
Индустриальный парк

Прокуратура Фленсбурга расследует агентурную деятельность в целях саботажа.

По данным журналистов, беспилотники были предписаны российским агентам. Их могли запустить с гражданских кораблей в Северном море.

Что известно о других подозрительных инцидентах на территории Германии

В Германии проводят расследование по вероятным диверсиям России по попыткам отравить питьевую воду на двух военных базах. 

По информации журналистов издания, целями российских диверсий могли стать военные базы в Кельн-Ван и аэродром НАТО в Гайленкирхене.

По словам спикера Бундесвера Ульриха Фонроберта, ночью в заборе вокруг кельнской базы вырезали отверстие.

Причастных к инциденту установить не смогли, однако система предупреждения обнаружила "аномальные показатели" качества воды.

Представитель НАТО в Гайленкирхене Донни Деммерс заявил, что вечером 13 августа неизвестный пытался получить доступ к объекту, однако ему помешала охрана.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Расследование подрыва "Северного потока". Что будет с отношениями Украины и Германии
Украина и Германия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россию подозревают в отравлении питьевой воды на военных базах в Германии
База в Кельн-Ван
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Люди Путина в Германии планируют добиваться снятия эмбарго на российскую нефть
Сара Вагенкнехт

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?