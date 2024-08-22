Над самым большим в Германии индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштайне был зафиксирован пролет неизвестных БПЛА.

Кого подозревают в пролете неизвестных БпЛА над индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштайне

По информации журналистов издания, участки правоохранителей и прокуратура по тревоге отреагировали на пролет неизвестных БПЛА, которые могут принадлежать России.

Кроме того, в последние дни несколько беспилотников пролетали над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией и терминалом сжиженного природного газа в городе Брунсбюттель.

Несколько раз была нарушена бесполетная зона, пролетая над атомной электростанцией. Враждебный объект, вероятно, военный беспилотник, был захвачен, – подчеркивается в материале издания. Поделиться

Индустриальный парк

Прокуратура Фленсбурга расследует агентурную деятельность в целях саботажа.

По данным журналистов, беспилотники были предписаны российским агентам. Их могли запустить с гражданских кораблей в Северном море.

Что известно о других подозрительных инцидентах на территории Германии

В Германии проводят расследование по вероятным диверсиям России по попыткам отравить питьевую воду на двух военных базах.

По информации журналистов издания, целями российских диверсий могли стать военные базы в Кельн-Ван и аэродром НАТО в Гайленкирхене.

По словам спикера Бундесвера Ульриха Фонроберта, ночью в заборе вокруг кельнской базы вырезали отверстие.

Причастных к инциденту установить не смогли, однако система предупреждения обнаружила "аномальные показатели" качества воды.

Представитель НАТО в Гайленкирхене Донни Деммерс заявил, что вечером 13 августа неизвестный пытался получить доступ к объекту, однако ему помешала охрана.