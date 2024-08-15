Россию подозревают в отравлении питьевой воды на военных базах в Германии
Категория
Мир
Дата публикации

Россию подозревают в отравлении питьевой воды на военных базах в Германии

База в Кельн-Ван
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Источник:  Bloomberg

В Германии проводят расследование по вероятным диверсиям России по попыткам отравить питьевую воду на двух военных базах.

Главные тезисы

  • В Германии ведется расследование по вероятным диверсиям России по отравлению воды на военных базах.
  • Представители НАТО и немецкие политики подозревают Россию в саботаже и вмешательстве во внутренние дела страны.
  • Возможное отравление воды на военных базах может быть частью гибридной войны России.
  • Дальнейшее расследование определит причастность России к проведению диверсий против Германии.
  • Политики обеспокоены усилением гибридной войны со стороны России и предостерегают о возможных последствиях.

Что известно о вероятных российских диверсиях по отравлению воды на военных базах в Германии

По информации журналистов издания, целями российских диверсий могли стать военные базы в Кельн-Ван и аэродром НАТО в Гайленкирхене.

РФ подозревают в попытках отравить питьевую воду на военных базах в Германии
Аэродром НАТО в Гайленкирхене

По словам спикера Бундесвера Ульриха Фонроберта, ночью в заборе вокруг кельнской базы вырезали отверстие.

Причастных к инциденту установить не смогли, однако система предупреждения обнаружила "аномальные показатели" качества воды.

Что говорят высокопоставленные должностные лица НАТО и немецкие политики

Представитель НАТО в Гайленкирхене Донни Деммерс заявил, что вечером 13 августа неизвестный пытался получить доступ к объекту, однако ему помешала охрана.

Поскольку мы знаем о случившемся в Кельне, мы проверили наши объекты водоснабжения. К ним не было доступа никаких злоумышленников, – добавил Деммерс.

По словам руководителя комитета по обороне в нижней палате Бундестага Маркуса Фабера, подозрение в саботаже касается объекта в Кельне, который служит хабом для самолетов канцлера Германии Олафа Шольца и представителей его правительственного кабинета.

Дальнейшее расследование покажет, подтвердятся ли мои первоначальные подозрения, что за этим стоит Россия, – отметил Фабер.

Председатель парламентского комитета Константин фон Ноц, занимающийся надзором за разведывательными службами Германии, выступил с новым предупреждением об усилении Россией гибридной войны после полномасштабного вторжения в Украину.

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