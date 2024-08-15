В Германии проводят расследование по вероятным диверсиям России по попыткам отравить питьевую воду на двух военных базах.

Что известно о вероятных российских диверсиях по отравлению воды на военных базах в Германии

По информации журналистов издания, целями российских диверсий могли стать военные базы в Кельн-Ван и аэродром НАТО в Гайленкирхене.

Аэродром НАТО в Гайленкирхене

По словам спикера Бундесвера Ульриха Фонроберта, ночью в заборе вокруг кельнской базы вырезали отверстие.

Причастных к инциденту установить не смогли, однако система предупреждения обнаружила "аномальные показатели" качества воды.

Что говорят высокопоставленные должностные лица НАТО и немецкие политики

Представитель НАТО в Гайленкирхене Донни Деммерс заявил, что вечером 13 августа неизвестный пытался получить доступ к объекту, однако ему помешала охрана.

Поскольку мы знаем о случившемся в Кельне, мы проверили наши объекты водоснабжения. К ним не было доступа никаких злоумышленников, – добавил Деммерс. Поделиться

По словам руководителя комитета по обороне в нижней палате Бундестага Маркуса Фабера, подозрение в саботаже касается объекта в Кельне, который служит хабом для самолетов канцлера Германии Олафа Шольца и представителей его правительственного кабинета.

Дальнейшее расследование покажет, подтвердятся ли мои первоначальные подозрения, что за этим стоит Россия, – отметил Фабер. Поделиться

Председатель парламентского комитета Константин фон Ноц, занимающийся надзором за разведывательными службами Германии, выступил с новым предупреждением об усилении Россией гибридной войны после полномасштабного вторжения в Украину.