В Германии проводят расследование по вероятным диверсиям России по попыткам отравить питьевую воду на двух военных базах.
Главные тезисы
- В Германии ведется расследование по вероятным диверсиям России по отравлению воды на военных базах.
- Представители НАТО и немецкие политики подозревают Россию в саботаже и вмешательстве во внутренние дела страны.
- Возможное отравление воды на военных базах может быть частью гибридной войны России.
- Дальнейшее расследование определит причастность России к проведению диверсий против Германии.
- Политики обеспокоены усилением гибридной войны со стороны России и предостерегают о возможных последствиях.
Что известно о вероятных российских диверсиях по отравлению воды на военных базах в Германии
По информации журналистов издания, целями российских диверсий могли стать военные базы в Кельн-Ван и аэродром НАТО в Гайленкирхене.
По словам спикера Бундесвера Ульриха Фонроберта, ночью в заборе вокруг кельнской базы вырезали отверстие.
Причастных к инциденту установить не смогли, однако система предупреждения обнаружила "аномальные показатели" качества воды.
Что говорят высокопоставленные должностные лица НАТО и немецкие политики
Представитель НАТО в Гайленкирхене Донни Деммерс заявил, что вечером 13 августа неизвестный пытался получить доступ к объекту, однако ему помешала охрана.
По словам руководителя комитета по обороне в нижней палате Бундестага Маркуса Фабера, подозрение в саботаже касается объекта в Кельне, который служит хабом для самолетов канцлера Германии Олафа Шольца и представителей его правительственного кабинета.
Председатель парламентского комитета Константин фон Ноц, занимающийся надзором за разведывательными службами Германии, выступил с новым предупреждением об усилении Россией гибридной войны после полномасштабного вторжения в Украину.
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