Что известно о последствиях масштабной диверсии во Франции

Журналисты издания со ссылкой на заявление французской телекоммуникационной компании SFR отмечают, что атака на сеть была совершена 29 июля в промежуток между первым и тремя часами ночи по парижскому времени.

Подчеркивается, что провайдер вынужден использовать альтернативные маршруты для обслуживания клиентов, хотя перенаправление трафика может привести к снижению скорости.

Полиция Франции

Представители других операторов Iliad SA's Free и Netalis также заявили об атаках на их системы связи.

Представитель парижской прокуратуры заявил, что правоохранители анализируют ситуацию с региональными коллегами.

Что известно об уязвимости французской сети интернет-связи

Журналисты издания отмечают, что эта масштабная атака застала французские власти врасплох.

Что поражает, так это географический масштаб этих сокращений, произошедших в девяти разных департаментах, – подчеркивает руководитель телекоммуникационной федерации Ромен Боненфант. Поделиться

Во Франции размещается огромная сеть междугородных интернет-кабелей, из которой только на компанию SFR приходится 120 тыс километров.

Кабели обычно проходят через подземные трубы, доступ к которым доступен только через люки.

В некоторых случаях эти кабели пролегают вдоль железнодорожных линий и рек.