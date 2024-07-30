Неизвестные совершили новую масштабную диверсию во Франции
Категория
Мир
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Неизвестные совершили новую масштабную диверсию во Франции

Полиция Франции
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Источник:  Bloomberg

Неизвестные перерезали волоконно оптические кабели связи в девяти департаментах Франции.

Главные тезисы

  • Атака на волоконно-оптические кабели во Франции привела к перерывам в связи с девятью департаментами.
  • Масштабная диверсия вынудила операторов использовать альтернативные маршруты для обслуживания клиентов с возможным снижением скорости интернета.
  • Уязвимость французской сети интернет-связи подчеркнула сложность физической защиты кабелей, проходящих через подземные трубы и другие доступные места.
  • Полиция и прокуратура Франции проводят расследование ситуации и анализируют уязвимость региональных сетей связи.
  • Географический масштаб диверсии во Франции показывает сложность защиты обширной сети междугородных интернет-кабелей.

Что известно о последствиях масштабной диверсии во Франции

Журналисты издания со ссылкой на заявление французской телекоммуникационной компании SFR отмечают, что атака на сеть была совершена 29 июля в промежуток между первым и тремя часами ночи по парижскому времени.

Подчеркивается, что провайдер вынужден использовать альтернативные маршруты для обслуживания клиентов, хотя перенаправление трафика может привести к снижению скорости.

Во Франции неизвестные атаковали сети связи
Полиция Франции

Представители других операторов Iliad SA's Free и Netalis также заявили об атаках на их системы связи.

Представитель парижской прокуратуры заявил, что правоохранители анализируют ситуацию с региональными коллегами.

Что известно об уязвимости французской сети интернет-связи

Журналисты издания отмечают, что эта масштабная атака застала французские власти врасплох.

Что поражает, так это географический масштаб этих сокращений, произошедших в девяти разных департаментах, – подчеркивает руководитель телекоммуникационной федерации Ромен Боненфант.

Во Франции размещается огромная сеть междугородных интернет-кабелей, из которой только на компанию SFR приходится 120 тыс километров.

Кабели обычно проходят через подземные трубы, доступ к которым доступен только через люки.

В некоторых случаях эти кабели пролегают вдоль железнодорожных линий и рек.

Если вы знаете, где находятся эти стратегические кабели, получить доступ к ним и разрезать их легко с помощью соответствующих инструментов. Трудно эффективно защитить эти кабели, учитывая количество используемых для обслуживания физических точек доступа, - объясняет научный сотрудник кибердипломатии Королевского колледжа Лондона Артур Лодрейн.

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