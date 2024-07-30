Неизвестные перерезали волоконно оптические кабели связи в девяти департаментах Франции.
Главные тезисы
- Атака на волоконно-оптические кабели во Франции привела к перерывам в связи с девятью департаментами.
- Масштабная диверсия вынудила операторов использовать альтернативные маршруты для обслуживания клиентов с возможным снижением скорости интернета.
- Уязвимость французской сети интернет-связи подчеркнула сложность физической защиты кабелей, проходящих через подземные трубы и другие доступные места.
- Полиция и прокуратура Франции проводят расследование ситуации и анализируют уязвимость региональных сетей связи.
- Географический масштаб диверсии во Франции показывает сложность защиты обширной сети междугородных интернет-кабелей.
Что известно о последствиях масштабной диверсии во Франции
Журналисты издания со ссылкой на заявление французской телекоммуникационной компании SFR отмечают, что атака на сеть была совершена 29 июля в промежуток между первым и тремя часами ночи по парижскому времени.
Подчеркивается, что провайдер вынужден использовать альтернативные маршруты для обслуживания клиентов, хотя перенаправление трафика может привести к снижению скорости.
Представители других операторов Iliad SA's Free и Netalis также заявили об атаках на их системы связи.
Представитель парижской прокуратуры заявил, что правоохранители анализируют ситуацию с региональными коллегами.
Что известно об уязвимости французской сети интернет-связи
Журналисты издания отмечают, что эта масштабная атака застала французские власти врасплох.
Во Франции размещается огромная сеть междугородных интернет-кабелей, из которой только на компанию SFR приходится 120 тыс километров.
Кабели обычно проходят через подземные трубы, доступ к которым доступен только через люки.
В некоторых случаях эти кабели пролегают вдоль железнодорожных линий и рек.
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