Во Франции задержан агент ФСБ по подозрению в попытке срыва Олимпиады
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Мир
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Во Франции задержан агент ФСБ по подозрению в попытке срыва Олимпиады

Олимпиада-2024 в Париже
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Источник:  Bild

В Париже стражи порядка задержали агента ФСБ по подозрению в срыве Олимпиады-2024.

Главные тезисы

  • Агент ФСБ был задержан в Париже по подозрению в планировании срыва Олимпиады-2024.
  • Задержанный агент, 40-летний Кирилл Грязнов, активно присутствовал в соцсетях и на телевидении, но его диверсионные планы были обнаружены в результате расследования.
  • Помимо Грязнова, были зафиксированы другие попытки диверсий, включая специально устроенные пожары на железнодорожных путях, что вызвало приостановку движения поездов в разных районах Франции.
  • Инженеры SNCF уже занимаются устранением повреждений инфраструктуры и переоборудованием поездов для нормального движения после попыток срыва Олимпиады.
  • Согласно данным SNCF, диверсии затронули различные скоростные ветви железнодорожной сети Франции, вызвав хаос на железнодорожных станциях Парижа перед началом Олимпиады.

Что известно о задержании агента ФСБ, планировавшего срыв Олимпиады-2024

По информации издания, 40-летний Кирилл Грязнов работал агентом ФСБ.

Как пишут в совместном расследовании Le Monde, Der Spiegel и The Insider, в квартире у задержанного обнаружили удостоверение ФСБ. Агент раскрыл себя в мае на болгарском курорте Свети-Влас. Напившись, он рассказал окружению о своих планах, размахивал удостоверением и звонил в Россию, подчеркивается в материале.

Подчеркивается, что Грязнов проходил обучение на юриста в Москве, в 2007 году окончил магистратуру.

Может быть, его завербовали уже тогда. Мужчина вел кулинарный блог в Instagram, у него более 10 тыс. подписчиков. Он любил позировать в дорогой одежде и участвовал в телешоу "Выбери меня" на "Домашнем" и "Дачный ответ" на НТВ, - добавляют авторы материала.

Теперь россиянину грозит до 30 лет тюрьмы.

По материалам расследования, Грязнов был завербован ГРУ именно для срыва Олимпиады в Париже.

Мужчину задержали 23 июля.

Известно, что Грязнов уроженец Перми переехал в Москву, а в 2010 переехал во Францию, где после кулинарных курсов работал в одном из мишленовских ресторанов горнолыжного курорта Куршевель.

В 2012 году Грязнов по неизвестным причинам вернулся в РФ, где продолжал работать поваром и сниматься в ток-шоу.

Его заподозрили в работе на разведку весной 2024 года. 7 мая ему предстояло отправиться в Париж с пересадкой в Турции, но так напился, что в Стамбуле его не посадили на самолет и внесли в черный список. Тогда Грязнов машиной доехал до Болгарии, где снова напился и стал рассказывать случайным людям, что в Париж он едет с секретной задачей, сообщает российское СМИ "Дождь".

В парижской прокуратуре рассказали, что у Грязнова нашли какие-то "дипломатические материалы" и удостоверение, указывающее на принадлежность к российским спецслужбам.

Грязнову выдвинули обвинения в шпионаже, ему грозит солидный тюремный срок – до 30 лет.

Что известно о других попытках диверсий в преддверии начала Олимпиады в Париже

По информации Financial Times, за несколько часов до начала церемонии открытия Олимпийских игр в Париже на французской железной дороге состоялся ряд диверсий.

Поэтому французский оператор скоростных поездов SNCF приостановил движение на большей части территории страны.

Пожары были специально устроены, чтобы повредить нашу инфраструктуру, и команды инженеров уже работают на местах, чтобы решить эту проблему. Мы переоборудоваем некоторые поезда на обычную скорость, но многие поезда придется упразднить, - говорится в заявлении компании.

Пассажиры публикуют в социальных сетях фотографии переполненных железнодорожных вокзалов Парижа после того, как движение поездов было практически приостановлено.

Отмечается, что инцидент обеспокоит устроителей Летних Олимпийских игр. На церемонии открытия 26 июля в Париже ожидаются сотни тысяч человек.

По данным SNCF, повреждения получили несколько скоростных ветвей в направлении Атлантического океана, а также северная и восточная ветви.

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