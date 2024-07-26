В Париже стражи порядка задержали агента ФСБ по подозрению в срыве Олимпиады-2024.
Главные тезисы
- Агент ФСБ был задержан в Париже по подозрению в планировании срыва Олимпиады-2024.
- Задержанный агент, 40-летний Кирилл Грязнов, активно присутствовал в соцсетях и на телевидении, но его диверсионные планы были обнаружены в результате расследования.
- Помимо Грязнова, были зафиксированы другие попытки диверсий, включая специально устроенные пожары на железнодорожных путях, что вызвало приостановку движения поездов в разных районах Франции.
- Инженеры SNCF уже занимаются устранением повреждений инфраструктуры и переоборудованием поездов для нормального движения после попыток срыва Олимпиады.
- Согласно данным SNCF, диверсии затронули различные скоростные ветви железнодорожной сети Франции, вызвав хаос на железнодорожных станциях Парижа перед началом Олимпиады.
Что известно о задержании агента ФСБ, планировавшего срыв Олимпиады-2024
По информации издания, 40-летний Кирилл Грязнов работал агентом ФСБ.
Подчеркивается, что Грязнов проходил обучение на юриста в Москве, в 2007 году окончил магистратуру.
Теперь россиянину грозит до 30 лет тюрьмы.
По материалам расследования, Грязнов был завербован ГРУ именно для срыва Олимпиады в Париже.
Мужчину задержали 23 июля.
Известно, что Грязнов уроженец Перми переехал в Москву, а в 2010 переехал во Францию, где после кулинарных курсов работал в одном из мишленовских ресторанов горнолыжного курорта Куршевель.
В 2012 году Грязнов по неизвестным причинам вернулся в РФ, где продолжал работать поваром и сниматься в ток-шоу.
В парижской прокуратуре рассказали, что у Грязнова нашли какие-то "дипломатические материалы" и удостоверение, указывающее на принадлежность к российским спецслужбам.
Грязнову выдвинули обвинения в шпионаже, ему грозит солидный тюремный срок – до 30 лет.
Что известно о других попытках диверсий в преддверии начала Олимпиады в Париже
По информации Financial Times, за несколько часов до начала церемонии открытия Олимпийских игр в Париже на французской железной дороге состоялся ряд диверсий.
Поэтому французский оператор скоростных поездов SNCF приостановил движение на большей части территории страны.
Пассажиры публикуют в социальных сетях фотографии переполненных железнодорожных вокзалов Парижа после того, как движение поездов было практически приостановлено.
Отмечается, что инцидент обеспокоит устроителей Летних Олимпийских игр. На церемонии открытия 26 июля в Париже ожидаются сотни тысяч человек.
По данным SNCF, повреждения получили несколько скоростных ветвей в направлении Атлантического океана, а также северная и восточная ветви.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-