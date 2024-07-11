Журналисты из ЕС раскрыли подробности диверсионной деятельности РФ в Польше и странах Балтии.
Категория
Мир
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Журналисты из ЕС раскрыли подробности диверсионной деятельности РФ в Польше и странах Балтии.

Полиция
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Источник:  Delfi

По информации журналистов расследователей NGL.media, RE: Baltica, FRONTSTORY.PL и Delfi.ee, сети пророссийских диверсантов активно действуют на территории Восточной Европы.

Главные тезисы

  • Пророссийские диверсанты активно действуют на территории Восточной Европы, вербуя молодых людей через сеть Telegram.
  • Российские агенты пытаются рассеять вербованных лиц по разным странам ЕС, организуя диверсии и нападения на национальные объекты.
  • В Польше и странах Балтии были арестованы группы диверсантов, выполнявших опасные задачи в пользу России, возможно, через вербовку в Telegram.
  • Официальные органы безопасности ЕС активно противостоят деятельности российских диверсантов, раскрывая и арестовывая их.
  • Россия планировала ряд диверсий в Польше и странах Балтии, арестовывая и осуждая диверсантов за шпионаж и подготовку террористических актов.

Как Кремль вербует людей в ЕС для совершения диверсий

По информации журналистов из Латвии, Польши и Эстонии, преимущественно людей вербуют в сети Telegram, в том числе среди них много выходцев из Украины.

В частности, сеть российских агентов была разоблачена в Польше, Латвии и Эстонии.

Журналисты подчеркивают, что завербованные через Telegram агенты кремлевские спецслужбы пытаются рассеять по разным странам ЕС.

В материалах расследования упоминается украинец Максим Лега, который вместе с 13 другими украинцами, двумя белорусами и россиянином создал диверсионную группу, которая планировала взорвать железнодорожный путь, по которому перевозили военную технику из стран ЕС в Украину.

Группа состояла преимущественно из молодых людей. Ни один из них ранее не имел конфликтов с законом. Ни одна из них не имела антиукраинских взглядов, - подчеркивается в материале расследования.

Главным куратором группы считают человека по имени Андрей. Он распределяет задачи, знакомит взаимно участников сети, платит.

"Андрей" познакомил Легу с 19-летним Артемом Авербой. Вместе они выполняют задания и вербуют других, обычно друзей или знакомых.

РФ вербует диверсантов в странах Восточной Европы
Полиция

В Польше диверсионная группа выполнила не менее 500 "задач". За каждую из "задач" диверсант получал средства.

Так, в декабре 2023 года Люблинский суд издает приговоры 14 из 16 обвиняемых.

Самые большие сроки заключения – по 6 лет – получили Максим Лега и Артем Аверба.

По данным польских служб, сеть могла насчитывать еще более десяти человек, которых не удалось идентифицировать.

9 января 2024 года агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании белоруски Дарьи Астапенко, якобы работавшей на КГБ. В телефоне нашли доказательства сотрудничества с белорусскими службами с 2017 года.

В конце того же месяца был арестован еще один диверсант. Его подозревают в организации поджогов лакокрасочного завода во Вроцлаве. В мае 2024 года задержаны еще двое граждан Беларуси и один поляк, подозреваемые в подготовке поджогов в Варшаве, Прушкуве и Поморье.

Все ли они были завербованы через Telegram и являлись частью российской агентуры? В Польше все еще устанавливают это.

Что известно о российских диверсионных группах в странах Балтии.

В Латвии возможная диверсия планировалась на военном аэродроме Лиелварде, где дислоцируются военные самолеты, в том числе американские вертолеты Black Hawk.

Рядом с аэродромом нашли записку, где были указаны точные инструкции, что фотографировать на аэродроме и как реагировать, если произойдет провал. На обороте записки можно увидеть рисунок самолета, сделанный детской рукой.

Благодаря потерянной записке латвийцы вышли на сеть диверсантов, организованную российскими службами, которая, в частности, подожгла здание в Киеве за месяц до нападения России на Украину.

В 2024 году эстонская служба безопасности задержала 13 человек за осквернение нескольких национальных мемориалов и изуродование автомобилей министра внутренних дел и журналиста.

В Латвии в феврале двое мужчин пытались поджечь Музей оккупации, а в Литве в мае загорелся супермаркет IKEA.

В прошлом году в Польше группу диверсантов осудили за шпионаж в пользу России и планы взорвать железнодорожный путь, которым доставляют помощь Украине.

В январе 2024 года на латвийско-белорусской границе был пойман мужчина с двойным гражданством Эстонии и России, обливавший краской национальные мемориалы в Латвии и Литве.

В Польше арестовали поджигателей, напавших на литовскую IKEA. В мае в Польше были арестованы девять российских шпионов, причастных к диверсионным планам в странах Балтии и, возможно, в Швеции.

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