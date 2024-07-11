Журналісти з ЄС розкрили подробиції диверсійної діяльності РФ у Польщі та країнах Балтії
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Журналісти з ЄС розкрили подробиції диверсійної діяльності РФ у Польщі та країнах Балтії

Поліція
Джерело:  Delfi

За інформацією журналістів розслідувачів NGL.media, RE:Baltica, FRONTSTORY.PL та  Delfi.ee, мережі проросійських диверсантів активно діють на території Східної Європи. 

Головні тези:

  • Згідно з розслідуваннями журналістів з ЄС, РФ активно вербує диверсантів у Латвії, Польщі та Естонії через мережу Telegram.
  • Молоді люди без конфліктів із законом стають об'єктами вербування для російських диверсійних груп.
  • У Польщі та країнах Балтії були заарештовані групи диверсантів, які виконували ряд небезпечних завдань на користь Росії.
  • У Латвії, Естонії та Литві російські служби організували диверсії, спрямовані на національні об'єкти та інфраструктуру країн.
  • Офіційні органи безпеки країн ЄС активно протистоять діяльності диверсантів і планам російської агентури у регіоні.

Як Кремль вербує людей у ЄС для скоєння диверсій

За інформацією журналістів з Латвії, Польщі та Естонії, переважно людей вербують у мережі Telegram, зокрема, серед них багато вихідців з України.

Зокрема, мережу російських агентів було викрито у Польщі, Латвії та Естонії.

Журналісти підкреслюють, що завербованих через Telegram агентів кремлівські спецслужби намагаються розсіяти по різних країнах ЄС.

У матеріалах розслідування згадується українець Максим Лега, який разом з 13 іншими українцями, двома білорусами та росіянином створив диверсійну групу, яка планувала підірвати залізничну колію, якою перевозили військову техніку з країн ЄС до України.

Група складалася переважно з молодих людей. Жоден із них раніше не мав конфліктів із законом. Жоден із них не мав антиукраїнських поглядів, - підкреслюється у матеріалі розслідування.

Головним куратором групи вважають людину на ім’я Андрій. Він розподіляє завдання, знайомить навзаєм учасників мережі, платить.

"Андрій" познайомив Легу з 19-річним Артемом Авербою. Разом вони виконують завдання та вербують інших, зазвичай друзів чи знайомих.

РФ вербує диверсантів в країнах Східної Європи
Поліція

У Польщі диверсійна група виконала щонайменше 500 "завдань". За кожне із "завдань" диверсант отримував кошти. 

Так у грудні 2023 року Люблінський суд видає вироки 14 з 16 обвинувачених.

Найбільші терміни ув’язнення – по 6 років – отримали Максим Лега та Артем Аверба.

За даними польських служб, мережа могла налічувати ще більше десяти осіб, яких не вдалося ідентифікувати.

9 січня 2024 року агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило про затримання білоруски Дар’ї Астапенко, яка нібито працювала на КДБ. В її телефоні знайшли докази співпраці з білоруськими службами з 2017 року.

Наприкінці того ж місяця був заарештований ще один диверсант. Його підозрюють в організації підпалів лакофарбового заводу у Вроцлаві. У травні 2024 року затримали ще двох громадян Білорусі та одного поляка, підозрюваних у підготовці підпалів у Варшаві, Прушкуві та Помор’ї.

Чи всі вони були завербовані через Telegram і були частиною російської агентури? У Польщі все ще встановлюють це.

Що відомо про російські диверсійні групи у країнах Балтії

У Латвії можлива диверсія планувалась на військовому аеродромі Лієлварде, де дислокуються військові літаки, в тому числі американські гелікоптери Black Hawk.

Поруч із аеродромом знайшли записку, де були вказані точні інструкції, що фотографувати на аеродромі і як реагувати, якщо трапиться провал. На звороті записки можна побачити малюнок літака, зроблений дитячою рукою.

Завдяки загубленій записці латвійці вийшли на мережу диверсантів, організовану російськими службами, яка, зокрема, підпалила будівлю в Києві за місяць до нападу Росії на Україну.

У 2024 році естонська служба безпеки затримала 13 осіб за осквернення кількох національних меморіалів і понівечення автомобілів міністра внутрішніх справ і журналіста.

У Латвії в лютому двоє чоловіків намагалися підпалити Музей окупації, а в Литві в травні спалахнув супермаркет IKEA.

Минулого року в Польщі групу диверсантів засудили за шпигунство на користь Росії і плани підірвати залізничну колію, якою доправляють допомогу Україні.

У січні 2024 року на латвійсько-білоруському кордоні був спійманий чоловік із подвійним громадянством Естонії та Росії, який обливав фарбою національні меморіали в Латвії та Литві.

У Польщі заарештували паліїв, які напали на литовську IKEA. У травні в Польщі було заарештовано дев’ять російських шпигунів, причетних до диверсійних планів у країнах Балтії і, можливо, в Швеції.

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