Які області найчастіше атакують диверсанти Росії — відповідь ДПСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Які області найчастіше атакують диверсанти Росії — відповідь ДПСУ

Які області найчастіше атакують диверсанти Росії — відповідь ДПСУ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські війська щодня обстрілюють прикордонні області та активізують заходи диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на території України.

Які області найчастіше атакують диверсанти Росії

Він підкреслив, що з початку січня тільки по північних прикордонних областях — Сумській, Чернігівській і Харківській — російські окупанти здійснили понад 1800 обстрілів.

Крім того, зафіксовано активізацію спроб прориву українського державного кордону у цих регіонах, але особливо потерпає від цього Сумська область. Активно поводяться окупанти і на Харківщині. А от у Чернігівській області, за словами Демченка, активність ДРГ зменшилася.

Ворожі ДРГ — це загроза не лише для Сил оборони, а й для мирних жителі, — додав речник.

В ефірі телемарафону повідомили також, що українські прикордонники встановлюють відеокамери на північних кордонах України з метою цілодобового спостереження за ситуацією та обстановкою на державному кордоні і прилеглих територіях. Зображення передаватиметься через сучасні засоби зв’язку відразу у центр управління прикордонної служби.

ДРГ російських окупантів вбила двох людей

Вранці 27 січня російська розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади на Сумщині.

Їх будинок знаходився у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні Сумської області.

Жителів прикордоння Сумської області знову закликали евакуюватися у безпечніші райони.

Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій, ви збережете своє життя, - зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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