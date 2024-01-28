Які області найчастіше атакують диверсанти Росії — відповідь ДПСУ

Російські війська щодня обстрілюють прикордонні області та активізують заходи диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на території України.
Які області найчастіше атакують диверсанти Росії
Він підкреслив, що з початку січня тільки по північних прикордонних областях — Сумській, Чернігівській і Харківській — російські окупанти здійснили понад 1800 обстрілів.
Крім того, зафіксовано активізацію спроб прориву українського державного кордону у цих регіонах, але особливо потерпає від цього Сумська область. Активно поводяться окупанти і на Харківщині. А от у Чернігівській області, за словами Демченка, активність ДРГ зменшилася.
В ефірі телемарафону повідомили також, що українські прикордонники встановлюють відеокамери на північних кордонах України з метою цілодобового спостереження за ситуацією та обстановкою на державному кордоні і прилеглих територіях. Зображення передаватиметься через сучасні засоби зв’язку відразу у центр управління прикордонної служби.
ДРГ російських окупантів вбила двох людей
Вранці 27 січня російська розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади на Сумщині.
Їх будинок знаходився у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні Сумської області.
Жителів прикордоння Сумської області знову закликали евакуюватися у безпечніші райони.
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