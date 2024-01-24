ЄС готує потужний пакет підтримки України до другої річниці війни

Євросоюз на підтримку України напередодні другої річниці розв'язаною Росією злочинної війни готує новий масштабний пакет санкцій проти країни-агресорки та інші заходи допомоги Києву.

Що відомо про новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Зазначається, що у новому санкційному пакеті буде оновлено перелік осіб, у відношені до яких діятимуть обмеження з боку країн ЄС через причетність до зброїної агресії РФ проти України.

В рамках допомоги також планується очікуване виділення Україні 50 млрд євро протягом наступних 4 років.

При цьому, за твердженнями співрозмовників видання, частину коштів буде одразу передана Україні.

Окрім цього частиною забов’язань країн ЄС у рамках підтримки України буде виділення щорічно 5 млрд євро, а також передача Києву прибутків із заморожених російських активів.

Це гроші, зброя і санкції в той час, коли ми визнаємо, що українці потребують заохочення. Але через два роки ми бачимо, що є межі того, що ми можемо зробити, - цитує видання одного з європейських дипломатів. Поширити

Зокрема, переважна більшість нових санкцій стосуватиметься фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із злочинною війною Кремля проти України.

При цьому автори матеріалу припускають, що країни ЄС навряд чи схвалять заборону на поставки алюмінію з РФ, як цього вимагали Польща та країни Балтії.

Інші елементи також можуть бути пом’якшені, щоб отримати підтримку, оскільки попередні спроби деяких держав-членів націлитися на російський експорт ядерного палива та скрапленого природного газу до ЄС провалилися через відсутність консенсусу, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про механізми фінансової допомоги від ЄС

Лідери країн ЄС мають 1 лютого підписати документ щодо розширення бюджету ЄС, у якому 50 млрд євро має бути спрямовано на допомогу Україні.

У грудні через блокування Угорщиною угоди досягти не вдалось, однак наразі у Єврокомісії готові до поступок заради схвалення Орбаном документу про перегляд довгострокового бюджету ЄС.

На переконання більшості європейських дипломатів, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, врешті-решт, погодиться схвалити документ.

Якщо Орбан зірве, це буде схоже на політичний вихід з союзу, - зазначає один з європейських дипломатів. Поширити

Ще одним додатковим елементом є можливість надання Україні частини допомоги, втім, точна сума ще обговорюється.

Окрім цього у ЄС обговорюють передачу Україні у рамках допомоги коштів від прибутків із заморожених активів РФ.

Пропозиція Єврокомісії щодо російських державних активів датована груднем, але вона не передбачає фактичної конфіскації цих прибутків і передачі їх Україні. За словами високопоставленого дипломата ЄС, який брав участь у переговорах, пропозиція щодо заморожених активів "продемонструє прогрес, але не наблизить гроші до Києва". "Ми штовхаємо банку вниз по дорозі, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

На думку представників ЄС, захоплення активів Росії, більшість з яких знаходиться в Європі, навряд чи отримає підтримку з боку Італії, Франції й Німеччини.