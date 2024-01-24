ЕС готовит мощный пакет поддержки Украины ко второй годовщине войны

Евросоюз в поддержку Украины в преддверии второй годовщины развязанной Россией преступной войны готовит новый масштабный пакет санкций против страны-агрессорки и другие меры помощи Киеву.

Что известно о новом пакете санкций ЕС против РФ

В новом санкционном пакете будет обновлен перечень лиц, в отношении которых будут действовать ограничения со стороны стран ЕС из-за причастности к оружейной агрессии РФ против Украины.

В рамках помощи также планируется ожидаемое выделение Украине 50 млрд. евро в течение следующих 4 лет.

При этом, по утверждениям собеседников, часть средств будет сразу передана Украине.

Кроме этого, частью обязательств стран ЕС в рамках поддержки Украины будет выделение ежегодно 5 млрд евро, а также передача Киеву доходов из замороженных российских активов.

Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы признаем, что украинцы нуждаются в поощрении. Но через два года мы видим, что есть пределы того, что мы можем сделать, – цитирует издание одного из европейских дипломатов. Поделиться

В частности, подавляющее большинство новых санкций будут касаться физических и юридических лиц, связанных с преступной войной Кремля против Украины.

При этом авторы материала предполагают, что страны ЕС вряд ли одобрят запрет на поставки алюминия из РФ, как этого потребовали Польша и страны Балтии.

Другие элементы также могут быть смягчены, чтобы получить поддержку, поскольку предыдущие попытки некоторых государств-членов нацелиться на российский экспорт ядерного топлива и сжиженного природного газа в ЕС провалились из-за отсутствия консенсуса, говорится в материале издания. Поделиться

Что известно о механизмах финансовой помощи от ЕС

Лидеры стран ЕС должны 1 февраля подписать документ о расширении бюджета ЕС, в котором 50 млрд евро должно быть направлено на помощь Украине.

В декабре из-за блокирования Венгрией соглашения достигнуть не удалось, однако в Еврокомиссии готовы к уступкам ради одобрения Орбаном документа о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС.

По мнению большинства европейских дипломатов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в конце концов, согласится одобрить документ.

Если Орбан сорвет, это будет похоже на политический выход из союза, отмечает один из европейских дипломатов. Поделиться

Еще одним дополнительным элементом является возможность предоставления Украине части помощи, но точная сумма еще обсуждается.

Кроме этого, в ЕС обсуждают передачу Украине в рамках помощи средств от доходов из замороженных активов РФ.

Предложение Еврокомиссии по российским государственным активам датировано декабрем, но оно не предусматривает фактическую конфискацию этих доходов и передачу их Украине. По словам высокопоставленного участвовавшего в переговорах дипломата ЕС предложение по замороженным активам "продемонстрирует прогресс, но не приблизит деньги к Киеву". "Мы толкаем банку вниз по дороге", - отмечается в материале издания. Поделиться

По мнению представителей ЕС, захват активов России, большинство из которых находится в Европе, вряд ли получит поддержку со стороны Италии, Франции и Германии.