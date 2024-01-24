ЕС готовит мощный пакет поддержки Украины ко второй годовщине войны

Евросоюз в поддержку Украины в преддверии второй годовщины развязанной Россией преступной войны готовит новый масштабный пакет санкций против страны-агрессорки и другие меры помощи Киеву.
Что известно о новом пакете санкций ЕС против РФ
В новом санкционном пакете будет обновлен перечень лиц, в отношении которых будут действовать ограничения со стороны стран ЕС из-за причастности к оружейной агрессии РФ против Украины.
В рамках помощи также планируется ожидаемое выделение Украине 50 млрд. евро в течение следующих 4 лет.
При этом, по утверждениям собеседников, часть средств будет сразу передана Украине.
Кроме этого, частью обязательств стран ЕС в рамках поддержки Украины будет выделение ежегодно 5 млрд евро, а также передача Киеву доходов из замороженных российских активов.
В частности, подавляющее большинство новых санкций будут касаться физических и юридических лиц, связанных с преступной войной Кремля против Украины.
При этом авторы материала предполагают, что страны ЕС вряд ли одобрят запрет на поставки алюминия из РФ, как этого потребовали Польша и страны Балтии.
Что известно о механизмах финансовой помощи от ЕС
Лидеры стран ЕС должны 1 февраля подписать документ о расширении бюджета ЕС, в котором 50 млрд евро должно быть направлено на помощь Украине.
В декабре из-за блокирования Венгрией соглашения достигнуть не удалось, однако в Еврокомиссии готовы к уступкам ради одобрения Орбаном документа о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС.
По мнению большинства европейских дипломатов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в конце концов, согласится одобрить документ.
Еще одним дополнительным элементом является возможность предоставления Украине части помощи, но точная сумма еще обсуждается.
Кроме этого, в ЕС обсуждают передачу Украине в рамках помощи средств от доходов из замороженных активов РФ.
По мнению представителей ЕС, захват активов России, большинство из которых находится в Европе, вряд ли получит поддержку со стороны Италии, Франции и Германии.
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