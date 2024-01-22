WSJ раскрыло детали нового тайного плана ЕС относительно Украины

Издание The Wall Street Journal узнало от своих инсайдеров о том, что в Евросоюзе стартует работа над новым планом разблокирования десятков миллиардов долларов, чтобы увеличить объемы военной помощи для Украины.

ЕС планирует приумножить военную помощь для ВСУ

По словам журналистов, официальный Брюссель отдает себе отчет в том, что недостаточная поддержка Украины может катастрофически повлиять на ситуацию на поле боя, поэтому ищет пути для увеличения военной помощи.

В случае одобрения план предусматривает возврат более 20 миллиардов евро средств ЕС странам-членам за десятки миллиардов евро военной помощи, которую они предоставят Украине в течение следующих 4 лет. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, еще после 24 февраля 2022 года ЕС через Европейский фонд мира (EPF) выплатил 5,5 миллиарда евро странам-членам, которые поставляли Киеву оружие, боеприпасы, танки и ракеты ПВО в основном из имеющихся у них запасов.

Однако пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан последний год блокирует любые выплаты из фонда для стран-членов и требует от официального Киева уступок, не связанных с этим.

Что важно понимать, некоторые члены ЕС уже исчерпали свои запасы до такого уровня, что они не могут предоставлять новые значительные объемы помощи Вооруженным силам Украины.

В Евросоюзе хотят создать специальный военный фонд для Украины

На фоне всех этих проблем у руководства блока появилась идея создания специального военного фонда для Украины

Он должен поглотить часть оставшихся активов EPF и пополнялся бы на 5 миллиардов евро ежегодно с 2024 по 2027 год.

Идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместную закупку военной помощи, такой как боеприпасы, беспилотники и ракеты ПВО для предоставления Украине. Поделиться

По словам инсайдеров издания, остальные деньги будут использованы для оплаты расходов на программу военной подготовки ЕС для Украины.