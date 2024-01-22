WSJ розкрило деталі нового таємного плану ЄС щодо України

Видання The Wall Street Journal дізналося від своїх інсайдерів про те, що в Євросоюзі стартує робота над новим планом розблокування десятків мільярдів доларів, який має на меті збільшити обсяги військової допомоги для України.

ЄС планує примножити військову допомогу для ЗСУ

За словами журналістів, офіційний Брюссель усвідомлює, що брак підтримки України може катастрофічно вплинути на ситуацію на полі бою, тому шукає шляхи для збільшення військової допомоги.

У випадку схвалення план передбачає повернення понад 20 мільярдів євро коштів ЄС країнам-членам за десятки мільярдів євро військової допомоги, яку вони нададуть Україні протягом наступних 4-х років. Поширити

Як уже згадувалося раніше, ще після 24 лютого 2022 року ЄС через Європейський фонд миру (EPF) виплатив 5,5 мільярдів євро країнам-членам, які постачали Києву зброю, боєприпаси, танки і ракети ППО здебільшого з наявних у них запасів.

Однак проросійський прем’єр Угорщини Віктор Орбан протягом останнього року блокує будь-які виплати з фонду для країн-членів та вимагає від офіційного Києва поступок, не пов'язаних з цим.

Що також важливо розуміти, деякі члени ЄС уже вичерпали свої запаси до такого рівня, що вони не можуть надавати нові значні обсяги допомоги Збройним силам України.

В Євросоюзі хочуть створити спеціальний військовий фонд для України

На тлі усіх цих проблем у керівництва блоку з’явилася ідея щодо створення спеціального військового фонду для України

Він мав би поглинути частину активів EPF, що залишилися, і поповнювався б на 5 мільярдів євро щороку з 2024 по 2027 рік.

Ідея полягає в тому, щоб використовувати ці гроші для компенсації країнам за спільну закупівлю військової допомоги, такої як боєприпаси, безпілотники і ракети ППО для надання Україні. Поширити

За словами інсайдерів видання, решта грошей буде використана для оплати витрат на програму військового вишколу ЄС для України.