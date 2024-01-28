Какие области чаще всего атакуют диверсанты России — ответ ГНСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Какие области чаще всего атакуют диверсанты России — ответ ГНСУ

дрг
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские войска ежедневно обстреливают пограничные области и активизируют мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Украины.

Какие области чаще всего атакуют диверсанты России

Он подчеркнул, что с начала января только по северным приграничным областям — Сумской, Черниговской и Харьковской — российские оккупанты совершили более 1800 обстрелов.

Кроме того, зафиксирована активизация попыток прорыва украинской государственной границы в этих регионах, но особенно страдает от этого Сумская область. Активно ведут себя оккупанты и на Харьковщине. А вот в Черниговской области, по словам Демченко, активность ДРГ снизилась.

Вражеские ДРГ — это угроза не только Сил обороны, но и мирным жителям, — добавил спикер.

В эфире телемарафона также сообщили, что украинские пограничники устанавливают видеокамеры на северных границах Украины с целью круглосуточного наблюдения за ситуацией и обстановкой на государственной границе и прилегающих территориях. Изображение будет передаваться через современные средства связи сразу в центр управления пограничной службы.

ДРГ российских окупантов убила двух человек

Утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинского общества в Сумской области.

Их дом находился в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной зоне Сумской области.

Жителей приграничья Сумской области снова призвали эвакуироваться в более безопасные районы.

Еще раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь, – отметил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

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