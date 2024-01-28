Какие области чаще всего атакуют диверсанты России — ответ ГНСУ

Российские войска ежедневно обстреливают пограничные области и активизируют мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Украины.
Какие области чаще всего атакуют диверсанты России
Он подчеркнул, что с начала января только по северным приграничным областям — Сумской, Черниговской и Харьковской — российские оккупанты совершили более 1800 обстрелов.
Кроме того, зафиксирована активизация попыток прорыва украинской государственной границы в этих регионах, но особенно страдает от этого Сумская область. Активно ведут себя оккупанты и на Харьковщине. А вот в Черниговской области, по словам Демченко, активность ДРГ снизилась.
В эфире телемарафона также сообщили, что украинские пограничники устанавливают видеокамеры на северных границах Украины с целью круглосуточного наблюдения за ситуацией и обстановкой на государственной границе и прилегающих территориях. Изображение будет передаваться через современные средства связи сразу в центр управления пограничной службы.
ДРГ российских окупантов убила двух человек
Утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинского общества в Сумской области.
Их дом находился в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной зоне Сумской области.
Жителей приграничья Сумской области снова призвали эвакуироваться в более безопасные районы.
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