Диверсии в пользу РФ. В Польше задержаны еще трое подозреваемых
Категория
Мир
Дата публикации

Диверсии в пользу РФ. В Польше задержаны еще трое подозреваемых

Польская полиция
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Источник:  Укринформ

Спецслужбы Польши в ночь на 21 мая задержали трех человек за попытки саботажа и диверсий по заказу России. К недавнему пожару в торговом центре "Маривильская 44" в Варшаве могли быть причастны спецслужбы РФ.

В Польше арестовали еще трех вероятных диверсантов РФ

До этого польскими спецслужбами было задержано 9 человек по этому делу.

Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польские спецслужбы работают очень эффективно в контексте попыток саботажа и диверсий на территории Польши и соседних стран, в основном Литва и Латвия находятся под угрозой. Я вчера информировал о задержании девяти человек, сегодня ночью задержаны еще три человека. Сегодня мы не сомневаемся, что активность российских и белорусских служб значительна.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Премьер Польши добавил, что польские спецслужбы подразумевают и сейчас проверяют все версии, "но очень вероятно, что российские спецслужбы были также привлечены к громкому пожару на Маривильской" (торговый центр "Маривильская 44" в Варшаве). Он добавил, что сейчас ведется следствие по этому делу.

В Польше задержаны российские диверсанты

В Польше арестовали девять подозреваемых в саботаже и совершении диверсий по заказу российских спецслужб.

Как сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, речь идет об избиении, поджогах и покушении на поджог, и причастность российских спецслужб к диверсиям «не вызывает сомнений».

Туск также назвал ситуацию «очень серьезной» и заявил, что подобные диверсии планировались и в других странах, в частности, в Латвии Литве и, возможно, в Швеции.

Премьер добавил, что Польша тесно сотрудничает со своими союзниками по этому вопросу.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в последние дни в стране произошло несколько серьезных пожаров, причиной которых, вероятно, были поджоги. По его мнению, это могло быть попыткой дестабилизации ситуации в Польше. Москва такие заявления традиционно отвергает.

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