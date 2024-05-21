Диверсии в пользу РФ. В Польше задержаны еще трое подозреваемых

Спецслужбы Польши в ночь на 21 мая задержали трех человек за попытки саботажа и диверсий по заказу России. К недавнему пожару в торговом центре "Маривильская 44" в Варшаве могли быть причастны спецслужбы РФ.
В Польше арестовали еще трех вероятных диверсантов РФ
До этого польскими спецслужбами было задержано 9 человек по этому делу.
Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Премьер Польши добавил, что польские спецслужбы подразумевают и сейчас проверяют все версии, "но очень вероятно, что российские спецслужбы были также привлечены к громкому пожару на Маривильской" (торговый центр "Маривильская 44" в Варшаве). Он добавил, что сейчас ведется следствие по этому делу.
В Польше задержаны российские диверсанты
В Польше арестовали девять подозреваемых в саботаже и совершении диверсий по заказу российских спецслужб.
Как сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, речь идет об избиении, поджогах и покушении на поджог, и причастность российских спецслужб к диверсиям «не вызывает сомнений».
Премьер добавил, что Польша тесно сотрудничает со своими союзниками по этому вопросу.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в последние дни в стране произошло несколько серьезных пожаров, причиной которых, вероятно, были поджоги. По его мнению, это могло быть попыткой дестабилизации ситуации в Польше. Москва такие заявления традиционно отвергает.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-