Диверсії на користь РФ. У Польщі затримано ще трьох підозрюваних

Спецслужби Польщі у ніч проти 21 травня затримали трьох осіб за спроби саботажу і диверсій на замовлення Росії. До нещодавньої пожежі у торговому центрі "Маривільська 44" у Варшаві могли бути причетні спецслужби РФ.
У Польщі арештували ще трьох ймовірних диверсантів РФ
До цього польськими спецслужбами було затримано 9 осіб у цій справі.
Про це під час пресконференції у Варшаві заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Прем’єр Польщі додав, що польські спецслужби припускають і зараз перевіряють усі версії, "але дуже ймовірно, що російські спецслужби були також залучені до гучної пожежі на Маривільській" (торговий центр "Маривільська 44" у Варшаві). Він додав, що зараз ведеться слідство у цій справі.
У Польщі затримали російських диверсантів
У Польщі заарештували дев’ятьох підозрюваних у саботажі та скоєнні диверсій на замовлення російських спецслужб.
Як повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск, йдеться про побиття, підпал і замах на підпал, і причетність російських спецслужб до диверсій «не викликає сумнівів».
Прем’єр додав, що Польща тісно співпрацює зі своїми союзниками щодо цього питання.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що останніми днями в країні сталися кілька серйозних пожеж, причиною яких, ймовірно, були підпали. На його думку, це «могло бути спробою дестабілізації ситуації у Польщі». Москва такі заяви традиційно відкидає.
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