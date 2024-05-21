Диверсії на користь РФ. У Польщі затримано ще трьох підозрюваних

Спецслужби Польщі у ніч проти 21 травня затримали трьох осіб за спроби саботажу і диверсій на замовлення Росії. До нещодавньої пожежі у торговому центрі "Маривільська 44" у Варшаві могли бути причетні спецслужби РФ.

У Польщі арештували ще трьох ймовірних диверсантів РФ

До цього польськими спецслужбами було затримано 9 осіб у цій справі.

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Польські спецслужби працюють дуже ефективно у контексті спроб саботажу і диверсій на території Польщі та сусідніх країн, в основному Литва й Латвія є під загрозою. Я вчора інформував про затримання дев’ятьох осіб, сьогодні вночі затримано ще трьох осіб. Сьогодні ми не маємо сумнівів, що активність російських і білоруських служб є значною. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Прем’єр Польщі додав, що польські спецслужби припускають і зараз перевіряють усі версії, "але дуже ймовірно, що російські спецслужби були також залучені до гучної пожежі на Маривільській" (торговий центр "Маривільська 44" у Варшаві). Він додав, що зараз ведеться слідство у цій справі.

У Польщі затримали російських диверсантів

У Польщі заарештували дев’ятьох підозрюваних у саботажі та скоєнні диверсій на замовлення російських спецслужб.

Як повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск, йдеться про побиття, підпал і замах на підпал, і причетність російських спецслужб до диверсій «не викликає сумнівів».

Туск також назвав ситуацію «дуже серйозною» і заявив, що подібні диверсії планувалися і в інших країнах, зокрема, у Латвії Литві й, можливо, Швеції. Поширити

Прем’єр додав, що Польща тісно співпрацює зі своїми союзниками щодо цього питання.