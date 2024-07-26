У Парижі правоохоронці затримали агента ФСБ за підозрою у зриві Олімпіади-2024.

Що відомо про затримання агента ФСБ, який планував зрив Олімпіади-2024

За інформацією видання, 40-річний Кирило Грязнов працював агентом ФСБ.

Як пишуть у спільному розслідуванні Le Monde, Der Spiegel і The Insider, у квартирі в затриманого виявили посвідчення ФСБ. Агент розкрив себе в травні на болгарському курорті Светі-Влас. Напившись, він розповів оточенню про свої плани, розмахував посвідченням і дзвонив у Росію, - підкреслюється у матеріалі. Поширити

Підкреслюється, що Грязнов проходив навчання на юриста у Москві, у 2007 році закінчив магістратуру.

Можливо, його завербували вже тоді. Чоловік вів кулінарний блог в Instagram, у нього понад 10 тис підписників. Він любив позувати в дорогому одязі і брав участь у телешоу "Вибери мене" на "Домашньому" і "Дачна відповідь" на НТВ, - додають автори матеріалу. Поширити

Тепер росіянину загрожує до 30 років в'язниці.

За матеріалами розслідування, Грязнов був завербований ГРУ саме для зриву Олімпіади у Парижі.

Чоловіка затримали 23 липня.

Відомо, що Грязнов уродженець Пермі переїхав до Москви, а 2010 року переїхав до Франції, де після кулінарних курсів працював в одному з мішленівських ресторанів гірськолижного курорту Куршевель.

У 2012 році Грязнов із невідомих причин повернувся в РФ, де продовжував працювати кухарем і зніматися в ток-шоу.

Його запідозрили в роботі на розвідку навесні 2024 року. 7 травня він мав вирушити до Парижа з пересадкою в Туреччині, але так напився, що в Стамбулі його не посадили на літак і внесли до чорного списку. Тоді Грязнов машиною доїхав до Болгарії, де знову напився і став розповідати випадковим людям, що в Париж він їде із секретним завданням, - повідомляє російське ЗМІ "Дождь". Поширити

У паризькій прокуратурі розповіли, що у Грязнова знайшли якісь "дипломатичні матеріали" і посвідчення, що вказує на приналежність до російських спецслужб.

Грязнову висунули обвинувачення в шпигунстві, йому загрожує солідний тюремний термін - до 30 років.

Що відомо про інші спроби диверсій напередодні початку Олімпіади у Парижі

За інформацією Financial Times, за кілька годин до початку церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі на французькій залізниці відбулась низка диверсій.

Через це французький оператор швидкісних поїздів SNCF призупинив рух на більшій частині території країни.

Пожежі були навмисно влаштовані, щоб пошкодити нашу інфраструктуру, і команди інженерів вже працюють на місцях, щоб вирішити цю проблему. Ми переобладнаємо деякі поїзди на звичайну швидкість, але багато поїздів доведеться скасувати, - йдеться у заяві компанії. Поширити

Пасажири публікують у соціальних мережах фотографії переповнених залізничних вокзалів Парижа після того, як рух поїздів було практично припинено.

Зазначається, що інцидент занепокоїть організаторів Літніх Олімпійських ігор. На церемонії відкриття 26 липня В Парижі очікуються сотні тисяч людей.

За даними SNCF, пошкоджень зазнали кілька швидкісних гілки у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна гілки.