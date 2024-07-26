У Парижі правоохоронці затримали агента ФСБ за підозрою у зриві Олімпіади-2024.
Головні тези:
- Агент ФСБ планував зрив Олімпіади-2024 у Парижі.
- Затриманий росіянин був активним учасником соцмереж і телевізійних шоу перед тим, як зайнятися диверсійною діяльністю
- Унаслідок диверсій під час відкриття Олімпіади, французький оператор зупинив рух поїздів на багатьох напрямках
- Зазначена діяльність занепокоїла організаторів Літніх Олімпійських ігор у Парижі
- Пасажири залишились вразливими через припинення руху поїздів після влаштованих намагань пошкодити інфраструктуру
Що відомо про затримання агента ФСБ, який планував зрив Олімпіади-2024
За інформацією видання, 40-річний Кирило Грязнов працював агентом ФСБ.
Підкреслюється, що Грязнов проходив навчання на юриста у Москві, у 2007 році закінчив магістратуру.
Тепер росіянину загрожує до 30 років в'язниці.
За матеріалами розслідування, Грязнов був завербований ГРУ саме для зриву Олімпіади у Парижі.
Чоловіка затримали 23 липня.
Відомо, що Грязнов уродженець Пермі переїхав до Москви, а 2010 року переїхав до Франції, де після кулінарних курсів працював в одному з мішленівських ресторанів гірськолижного курорту Куршевель.
У 2012 році Грязнов із невідомих причин повернувся в РФ, де продовжував працювати кухарем і зніматися в ток-шоу.
У паризькій прокуратурі розповіли, що у Грязнова знайшли якісь "дипломатичні матеріали" і посвідчення, що вказує на приналежність до російських спецслужб.
Грязнову висунули обвинувачення в шпигунстві, йому загрожує солідний тюремний термін - до 30 років.
Що відомо про інші спроби диверсій напередодні початку Олімпіади у Парижі
За інформацією Financial Times, за кілька годин до початку церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі на французькій залізниці відбулась низка диверсій.
Через це французький оператор швидкісних поїздів SNCF призупинив рух на більшій частині території країни.
Пасажири публікують у соціальних мережах фотографії переповнених залізничних вокзалів Парижа після того, як рух поїздів було практично припинено.
Зазначається, що інцидент занепокоїть організаторів Літніх Олімпійських ігор. На церемонії відкриття 26 липня В Парижі очікуються сотні тисяч людей.
За даними SNCF, пошкоджень зазнали кілька швидкісних гілки у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна гілки.
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