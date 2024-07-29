Во Франции зафиксирован ряд новых диверсионных актов об операторах связи.

Что известно о волнах и последствиях новых диверсий во Франции

Отмечается, что неизвестные перерезали кабели связи на юге Франции и атаковали установки вблизи Люксембурга и Парижа.

Подчеркивается, что атакуемые объекты принадлежат ранцузским телекоммуникационным компаниям SFR и Bouygues Telecom.

Полиция Франции

Что известно о предыдущих диверсиях на объекты инфраструктуры во Франции

По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманина, к недавним диверсиям на железнодорожных путях могут быть причастны левые экстремисты.

По его словам, французские правоохранители уже идентифицировали нескольких подозреваемых.

Дарманин подчеркнул, что характер диверсий носил признаки леворадикальных экстремистов.

Министр транспорта Франции Патрис Вергриет со своей стороны проинформировал, что все поезда возобновили движение сегодня, 29 июля, утром.

Из-за диверсии около 800 тыс человек столкнулись с перебоями в поездах. Также для около 100 тыс. человек пришлось полностью отменить рейсы.

Может ли Россия быть причастна к диверсиям во Франции

Несколько дней назад французские стражи порядка задержали агента ФСБ по подозрению в срыве Олимпиады-2024.

По информации издания, 40-летний Кирилл Грязнов работал агентом ФСБ.

По материалам расследования, Грязнов был завербован ГРУ именно для срыва Олимпиады в Париже.

Мужчину задержали 23 июля.

Известно, что Грязнов уроженец Перми переехал в Москву, а в 2010 переехал во Францию, где после кулинарных курсов работал в одном из мишленовских ресторанов горнолыжного курорта Куршевель.

В 2012 году Грязнов по неизвестным причинам вернулся в РФ, где продолжал работать поваром и сниматься в ток-шоу.

В парижской прокуратуре рассказали, что у Грязнова нашли какие-то "дипломатические материалы" и удостоверение, указывающее на принадлежность к российским спецслужбам.

Грязнову выдвинули обвинения в шпионаже, ему грозит солидный тюремный срок – до 30 лет.