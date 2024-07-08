Во Франции вспыхнули протесты после оглашения результатов выборов в парламент — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Во Франции вспыхнули протесты после оглашения результатов выборов в парламент — видео

Протесты
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Источник:  Le Figaro

В Париже и нескольких городах Франции начались беспорядки после объявления 7 июля результатов экзит-полов выборов в парламент страны.

Главные тезисы

  • Протесты во Франции начались после объявления результатов выборов в парламент, вызвав беспорядки в Париже и других городах.
  • Ультралевый “Новый народный фронт” доминировал на выборах, оставив без абсолютного большинства другие политические силы.
  • Столкновения между сторонниками разных партий и полицией свидетельствуют о политической напряженности во Франции.
  • Назревает необходимость формирования коалиций в парламенте для эффективного управления страной.
  • Ситуация требует компромиссов и сотрудничества между различными партиями для разрешения политических разногласий.

Послевыборные протесты во Франции: что известно

После оглашения предварительных результатов выборов в Париже и других городах Франции начались беспорядки.

В частности, столкновения с полицией начались на площади Республики в Париже, где проходил митинг сторонников левого "Нового народного фронта".

Группа леворадикалов атаковала полицию фейерверками и камнями, а в ответ полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Известно как минимум об одном задержанном. Были разбиты витрины нескольких магазинов и банков.

В Нанте также произошло столкновение с полицией. Там известно о трех задержанных, один полицейский получил ожоги.

Кроме того, напряженная ситуация сохраняется в Лионе, где по улицам организованными группами перемещаются сторонники праворадикального "Национального объединения".

Чем закончились выборы в парламент Франции

По данным экзитпола Ifop, неожиданно, но первое место на выборах завоевывает ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215.

На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона по 150-180 местам.

А партия Ле Пен "Национальное объединение" на третьем месте и может рассчитывать лишь на 120-150 мандатов.

Но ни одна из этих трех политических сил не получает абсолютного большинства в парламенте, а значит, придется договариваться о коалиции.

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