Во Франции вспыхнули протесты после оглашения результатов выборов в парламент — видео

В Париже и нескольких городах Франции начались беспорядки после объявления 7 июля результатов экзит-полов выборов в парламент страны.

Послевыборные протесты во Франции: что известно

После оглашения предварительных результатов выборов в Париже и других городах Франции начались беспорядки.

В частности, столкновения с полицией начались на площади Республики в Париже, где проходил митинг сторонников левого "Нового народного фронта".

Les forces de l’ordre ont séparé la foule place de la République en noyant le centre sous les lacrymos. La fête est finie. Ne restent plus que les bandes violentes. pic.twitter.com/YCxF4Pew2p — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Группа леворадикалов атаковала полицию фейерверками и камнями, а в ответ полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Известно как минимум об одном задержанном. Были разбиты витрины нескольких магазинов и банков.

Après ces premiers échanges de politesse, les forces de l’ordre investissent la bordure orientale de la place de la République. pic.twitter.com/25hiMBw2FQ — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

В Нанте также произошло столкновение с полицией. Там известно о трех задержанных, один полицейский получил ожоги.

Кроме того, напряженная ситуация сохраняется в Лионе, где по улицам организованными группами перемещаются сторонники праворадикального "Национального объединения".

Avenue de la République, les hordes cagoulées tentent désespérément d’obtenir une charge policière. Les CRS se font un peu prier. pic.twitter.com/ycXoWqUKuo — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Чем закончились выборы в парламент Франции

По данным экзитпола Ifop, неожиданно, но первое место на выборах завоевывает ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215.

На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона по 150-180 местам.

А партия Ле Пен "Национальное объединение" на третьем месте и может рассчитывать лишь на 120-150 мандатов. Поделиться