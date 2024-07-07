Какая партия неожиданно победила на выборах в парламент Франции — результаты экзит-пола

Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижней палаты парламента). Партия пророссийской Марин Ле Пен потерпела поражение.

Чем закончились выборы в парламент Франции

По данным экзит-пола Ifop, неожиданно, но первое место на выборах завоевывает ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215.

На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона по 150-180 местам.

А партия Ле Пен "Национальное объединение" на третьем месте и может рассчитывать лишь на 120-150 мандатов. Поделиться

Но ни одна из этих трех политических сил не получает абсолютного большинства в парламенте, а значит, придется договариваться о коалиции.

Лидер партии "Непокоренная Франция", входящая в левый блок "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон, реагируя на результаты экзитпола, заявил, что Макрон должен будет назначить премьер-министром представителя левого блока.

Президент должен призвать "Новый народный фронт" к власти, — сказал Меланшон, добавив, что президент "должен признать свое поражение". Поделиться

Между тем, Макрон призвал к "осторожности", поскольку результаты выборов не отвечают на вопрос, "кто будет руководить" Францией, рассказало его окружение изданию AFP.

Блок центристов (лидером которого является Макрон — ред.) очень жив, — сказал собеседник из окружения президента Франции.

Выборы в парламент Франции

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон после провала его политической силы на выборах в Европарламент (обычно маркер того, поддерживают ли граждане действующую власть) объявил о роспуске нижней палаты французского парламента.

Поскольку выборы в парламент во Франции проходят по мажоритарной системе, проходят они в два тура. Первый тур состоялся 30 июня, второй — сегодня. Поделиться

В первом туре наибольшую поддержку получила ультраправая партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является Марин Ле Пен, известная своими пророссийскими взглядами и заявлениями. Вторую строчку занял ультралевый "Новый народный фронт", а вот коалиция Макрона оказалась на третьем месте.

Однако лидер леворадикалов Жан-Люк Меланшон решил объединиться с президентской коалицией, чтобы не допустить в парламент кандидатов от "Национального объединения" во втором туре выборов. Да, они сняли с выборов много своих кандидатов, чтобы не делить голоса между "Новым народным фронтом" и коалицией Макрона, а объединить их на единых кандидатах.

Если в первом туре партия Ле Пен приобретала абсолютное большинство кресел во французском парламенте, то в преддверии второго тура ее позиции выглядели не столь сильными. По последним опросам, "Национальное объединение" хоть и одержит победу на выборах, но не получает абсолютного большинства и будет вынуждено искать, с кем создать коалицию.

Ле Пен пригрозила отменить разрешение Украине бить по РФ французским оружием

Пророссийский лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявил, что премьер-министр от ее партии не позволит Киеву применять французское дальнобойное оружие для ударов по России.

По ее словам, как только представитель "Национального объединения" Жордан Барделла получит должность премьера, он "не позволит использовать французское дальнобойное оружие для ударов по РФ". Также не может быть и речи и об отправке французских войск в Украину.