Яка партія неочікувано перемогла на виборах до парламенту Франції — результати екзитполу

У Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів (нижньої палати парламенту). Партія проросійської Марін Ле Пен зазнала поразки.

Чим закінчилися вибори до парламенту Франції

За даними екзитполу Ifop, неочікувано, але перше місце на виборах здобуває ультралівий "Новий народний фронт", який може отримати від 180 до 215.

На другому місці йде президентська коаліція Еммануеля Макрона з 150-180 місцям.

А партія Ле Пен "Національне об'єднання" аж на третьому місці і може розраховувати лише на 120-150 мандатів. Поширити

Але жодна з цих трьох політичних сил не отримує абсолютної більшості в парламенті, а отже доведеться домовлятися про коаліцію.

Лідер партії "Нескорена Франція", яка входить до лівого блоку "Новий народний фронт" Жан-Люк Меланшон, реагуючи на результати екзитполу, заявив, що Макрон повинен буде призначити прем'єр-міністром представника лівого блоку.

Президент має покликати "Новий народний фронт" до влади, — сказав Меланшон, додавши, що президент "повинен визнати свою поразку". Поширити

Тим часом Макрон закликав до "обережності", оскільки результати виборів не відповідають на питання, "хто буде керувати" Францією, розповіло його оточення виданню AFP.

Блок центристів (лідером якого є Макрон, — ред.) дуже живий, — сказав співрозмовник з оточення президента Франції.

Вибори до парламенту Франції

На початку червня президент Франції Еммануель Макрон після провалу його політичної сили на виборах до Європарламенту (які зазвичай є маркером того, чи підтримують громадяни чинну владу) оголосив про розпуск нижньої палати французького парламенту.

Оскільки вибори до парламенту у Франції проходять за мажоритарною системою, то відбуваються вони у два тури. Перший тур відбувся 30 червня, другий — сьогодні. Поширити

У першому турі найбільшу підтримку отримала ультраправа партія "Національне об'єднання", формальною лідеркою якої є Марін Ле Пен, яка відома своїми проросійськими поглядами та заявами. Другу сходинку посів ультралівий "Новий народний фронт", а от коаліція Макрона опинилася на третьому місці.

Однак лідер ліворадикалів Жан-Люк Меланшон вирішив об'єднатися з президентською коаліцією, щоб не допустити до парламенту кандидатів від "Національного об'єднання" у другому турі виборів. Так, вони зняли з виборів багато своїх кандидатів, щоб не ділити голоси між "Новим народним фронтом" та коаліцією Макрона, а об'єднати їх на єдиних кандидатах.

Якщо в першому турі партія Ле Пен здобувала абсолютну більшість крісел у французькому парламенті, то напередодні другого туру її позиції виглядали не такими сильними. За останніми опитуваннями, "Національне об'єднання" хоч і здобуде перемогу на виборах, але не отримує абсолютної більшості і буде змушене шукати, з ким створити коаліцію.

Ле Пен пригрозила скасувати дозвіл Україні бити по РФ французькою зброєю

Проросійська лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії.

За її словами, щойно представник "Національного об'єднання" Жордан Барделла отримає посаду прем’єра, він "не дозволить використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по РФ". Також не може бути і мови і про відправлення французьких військ до України.