У Франції спалахнули протести після оголошення результатів виборів до парламенту — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

У Франції спалахнули протести після оголошення результатів виборів до парламенту — відео

Протести
Джерело:  Le Figaro

У Парижі та ще кількох містах Франції почалися заворушення після оголошення 7 липня результатів екзитполів виборів до парламенту країни.

Головні тези:

  • Після оголошення результатів виборів у Франції розпочалися протести у Парижі та інших містах.
  • У заворушеннях брали участь прихильники різних політичних угруповань, що призвело до зіткнень з поліцією.
  • Виборча недовіра виявилася різкою через неочікуваний успіх ультралівого “Нового народного фронту” у виборах.
  • Жодна з передових політичних сил не здобула абсолютної більшості, що означає необхідність формування коаліцій в парламенті.
  • Ситуація відображає політичну напруженість у Франції та потребу в компромісах та співпраці між різними партіями.

Післявиборчі протести у Франції: що відомо

Після оголошення попередніх результатів виборів у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення.

Зокрема зіткнення з поліцією розпочалися на площі Республіки у Парижі, де проходив мітинг прихильників лівого "Нового народного фронту".

Група ліворадикалів атакувала поліцію феєрверками та камінням, а у відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Відомо як мінімум про одного затриманого. Були розбиті вітрини кількох магазинів та банків.

У Нанті також трапилися зіткнення з поліцією. Там відомо про трьох затриманих, один поліцейський зазнав опіків.

Крім того, напружена ситуація зберігається у Ліоні, де вулицями організованими групами переміщуються прихильники праворадикального "Національного об'єднання".

Чим закінчилися вибори до парламенту Франції

За даними екзитполу Ifop, неочікувано, але перше місце на виборах здобуває ультралівий "Новий народний фронт", який може отримати від 180 до 215.

На другому місці йде президентська коаліція Еммануеля Макрона з 150-180 місцям.

А партія Ле Пен "Національне об'єднання" аж на третьому місці і може розраховувати лише на 120-150 мандатів.

Але жодна з цих трьох політичних сил не отримує абсолютної більшості в парламенті, а отже доведеться домовлятися про коаліцію.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Франції почалися парламентські вибори. Чого чекати Україні
Франція
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Парламентські вибори у Франції. Хто перемагає у першому турі — екзитпол
Парламентські вибори у Франції. Хто перемагає у першому турі — екзитпол
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Яка партія неочікувано перемогла на виборах до парламенту Франції — результати екзитполу
Франція

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?