У Франції спалахнули протести після оголошення результатів виборів до парламенту — відео

У Парижі та ще кількох містах Франції почалися заворушення після оголошення 7 липня результатів екзитполів виборів до парламенту країни.

Післявиборчі протести у Франції: що відомо

Після оголошення попередніх результатів виборів у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення.

Зокрема зіткнення з поліцією розпочалися на площі Республіки у Парижі, де проходив мітинг прихильників лівого "Нового народного фронту".

Les forces de l’ordre ont séparé la foule place de la République en noyant le centre sous les lacrymos. La fête est finie. Ne restent plus que les bandes violentes. pic.twitter.com/YCxF4Pew2p — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Група ліворадикалів атакувала поліцію феєрверками та камінням, а у відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Відомо як мінімум про одного затриманого. Були розбиті вітрини кількох магазинів та банків.

Après ces premiers échanges de politesse, les forces de l’ordre investissent la bordure orientale de la place de la République. pic.twitter.com/25hiMBw2FQ — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

У Нанті також трапилися зіткнення з поліцією. Там відомо про трьох затриманих, один поліцейський зазнав опіків.

Крім того, напружена ситуація зберігається у Ліоні, де вулицями організованими групами переміщуються прихильники праворадикального "Національного об'єднання".

Avenue de la République, les hordes cagoulées tentent désespérément d’obtenir une charge policière. Les CRS se font un peu prier. pic.twitter.com/ycXoWqUKuo — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Чим закінчилися вибори до парламенту Франції

За даними екзитполу Ifop, неочікувано, але перше місце на виборах здобуває ультралівий "Новий народний фронт", який може отримати від 180 до 215.

На другому місці йде президентська коаліція Еммануеля Макрона з 150-180 місцям.

А партія Ле Пен "Національне об'єднання" аж на третьому місці і може розраховувати лише на 120-150 мандатів. Поширити