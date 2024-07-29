У Франції зафіксували низку нових диверсійних актів про операторів зв'язку.

Що відомо про хвилю та наслідки нових диверсій у Франції

Зазначається, що невідомі перерізали кабелі зв’язку півдні Франції, та атакували установки поблизу Люксембурга та Парижа.

Підкреслюється, що атаковані об’єкти належать ранцузьким телекомунікаційним компаніям SFR і Bouygues Telecom.

Поліція Франції

Що відомо про попередні диверсії на об’єкти інфрраструктури у Франції

За інформацією керівника МВС Франції Жеральда Дарманіна, до нещодавніх диверсій на залізничних коліях можуть бути причетні ліві екстремісти.

За його словами, наразі французькі правоохоронці вже ідентифікували кількох підозрюваних.

Дарманін підкреслив, що характер диверсій мав ознаки ліворадикальних екстремістів.

Міністр транспорту Франції Патріс Вергрієт, зі свого боку поінформував, що всі потяги відновили рух сьогодні, 29 липня, вранці.

Через диверсію близько 800 тис людей зіткнулися з перебоями в поїздах. Також для близько 100 тис людей довелось повністю скасувати рейси.

Чи може Росія бути причетна до диверсій у Франції

Кілька днів тому французькі правоохоронці затримали агента ФСБ за підозрою у зриві Олімпіади-2024.

За інформацією видання, 40-річний Кирило Грязнов працював агентом ФСБ.

За матеріалами розслідування, Грязнов був завербований ГРУ саме для зриву Олімпіади у Парижі.

Чоловіка затримали 23 липня.

Відомо, що Грязнов уродженець Пермі переїхав до Москви, а 2010 року переїхав до Франції, де після кулінарних курсів працював в одному з мішленівських ресторанів гірськолижного курорту Куршевель.

У 2012 році Грязнов із невідомих причин повернувся в РФ, де продовжував працювати кухарем і зніматися в ток-шоу.

У паризькій прокуратурі розповіли, що у Грязнова знайшли якісь "дипломатичні матеріали" і посвідчення, що вказує на приналежність до російських спецслужб.

Грязнову висунули обвинувачення в шпигунстві, йому загрожує солідний тюремний термін - до 30 років.