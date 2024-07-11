У французькому Руані загорівся один з найвищих соборів світу — відео

У Франції 11 липня почав горіти шпиль одного з найвищих соборів світу — Руанського. Це сталося під час реставраційних робіт, але точна причина пожежі поки невідома.

У Франції горить Руанський собор

Мер Руану Ніколя Маєр-Россіньоль написав у X, що "на шпилі Руанського собору почалася пожежа. Причина пожежі на даному етапі невідома. Всі державні ресурси мобілізовані".

Свідки в ефірі телеканалу BFM розповіли про дим, що виходив зі шпиля, і нагадали про пожежу в 2019 році у соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка повалила його шпиль і обвалила дах. Поширити

La flèche de la cathédrale de Rouen, en flammes.



Effroyable… 😢#Rouen pic.twitter.com/IkCpyVqZ0j — Grégoire Houdan (@gregoirehoudan) July 11, 2024

Вогонь спалахнув на платформі будівельного майданчика на висоті близько 120 м. Горять предмети на платформі і захисний білий брезент, але самому шпилю полум'я, схоже, не загрожує.

Повідомляється, що усіх працівників евакуювали з собору та постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби, а довкола встановлено кордон, щоб убезпечити місцевих мешканців та туристів.

Повідомлень про жертви не надходило, масштаби пошкоджень поки що незрозумілі.

Горить шпиль Руанського собору

Що відомо про Руанський собор

Руанський собор або Собор Руанської Божої Матері — місце коронації та поховання нормандських герцогів. Належить до числа пам'яток національної спадщини Франції. Поширити

З 1876 до 1880 року був найвищою будівлею світу (151 м), але пізніше поступився цим титулом Кельнському собору. Однак, він залишається третьою за висотою церквою у світі.

Готичний собор у Руані вважається одним із "найлюдяніших" через відсутність симетрії в його західному фасаді, а також через те, що його кілька разів розписував художник-імпресіоніст Клод Моне у XIX столітті.

Собор кілька разів руйнувався у минулому — у XVIII столітті від урагану, а потім зазнав сильних пошкоджень під час бомбардування Руана авіацією союзних військ у 1944 році. Тоді сім бомб сильно пошкодили неф і капели, і вигоріла північна вежа.

Крім того, у 1999 році під час сильної бурі була пошкоджена дзвіниця.