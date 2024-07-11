У французькому Руані загорівся один з найвищих соборів світу — відео
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Події
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У французькому Руані загорівся один з найвищих соборів світу — відео

Руанський собор
Джерело:  Суспільне. Культура

У Франції 11 липня почав горіти шпиль одного з найвищих соборів світу — Руанського. Це сталося під час реставраційних робіт, але точна причина пожежі поки невідома.

Головні тези:

  • У Франції загорівся Руанський собор. Пожежа спалахнула під час реставраційних робіт, причини поки що невідомі.
  • Руанський собор — це величезний культурний об'єкт, місце коронації та поховання нормандських герцогів, який відомий своєю історією та архітектурою.
  • Цей готичний собор має неперевершену красу, проте був пов'язаний із руйнуваннями у минулому, зокрема під час бомбардування у 1944 році.
  • Пожежа у Руані нагадує про зруйнування собору Паризької Богоматері у 2019 році, що є тривожним сигналом для збереження світової культурної спадщини.

У Франції горить Руанський собор

Мер Руану Ніколя Маєр-Россіньоль написав у X, що "на шпилі Руанського собору почалася пожежа. Причина пожежі на даному етапі невідома. Всі державні ресурси мобілізовані".

Свідки в ефірі телеканалу BFM розповіли про дим, що виходив зі шпиля, і нагадали про пожежу в 2019 році у соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка повалила його шпиль і обвалила дах.

Вогонь спалахнув на платформі будівельного майданчика на висоті близько 120 м. Горять предмети на платформі і захисний білий брезент, але самому шпилю полум'я, схоже, не загрожує.

Повідомляється, що усіх працівників евакуювали з собору та постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби, а довкола встановлено кордон, щоб убезпечити місцевих мешканців та туристів.

Повідомлень про жертви не надходило, масштаби пошкоджень поки що незрозумілі.

Горить шпиль Руанського собору

Що відомо про Руанський собор

Руанський собор або Собор Руанської Божої Матері — місце коронації та поховання нормандських герцогів. Належить до числа пам'яток національної спадщини Франції.

З 1876 до 1880 року був найвищою будівлею світу (151 м), але пізніше поступився цим титулом Кельнському собору. Однак, він залишається третьою за висотою церквою у світі.

Готичний собор у Руані вважається одним із "найлюдяніших" через відсутність симетрії в його західному фасаді, а також через те, що його кілька разів розписував художник-імпресіоніст Клод Моне у XIX столітті.

Собор кілька разів руйнувався у минулому — у XVIII столітті від урагану, а потім зазнав сильних пошкоджень під час бомбардування Руана авіацією союзних військ у 1944 році. Тоді сім бомб сильно пошкодили неф і капели, і вигоріла північна вежа.

Крім того, у 1999 році під час сильної бурі була пошкоджена дзвіниця.

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