У французькому Руані загорівся один з найвищих соборів світу — відео

У Франції 11 липня почав горіти шпиль одного з найвищих соборів світу — Руанського. Це сталося під час реставраційних робіт, але точна причина пожежі поки невідома.
Головні тези:
- У Франції загорівся Руанський собор. Пожежа спалахнула під час реставраційних робіт, причини поки що невідомі.
- Руанський собор — це величезний культурний об'єкт, місце коронації та поховання нормандських герцогів, який відомий своєю історією та архітектурою.
- Цей готичний собор має неперевершену красу, проте був пов'язаний із руйнуваннями у минулому, зокрема під час бомбардування у 1944 році.
- Пожежа у Руані нагадує про зруйнування собору Паризької Богоматері у 2019 році, що є тривожним сигналом для збереження світової культурної спадщини.
У Франції горить Руанський собор
Мер Руану Ніколя Маєр-Россіньоль написав у X, що "на шпилі Руанського собору почалася пожежа. Причина пожежі на даному етапі невідома. Всі державні ресурси мобілізовані".
La flèche de la cathédrale de Rouen, en flammes.— Grégoire Houdan (@gregoirehoudan) July 11, 2024
Effroyable… 😢#Rouen pic.twitter.com/IkCpyVqZ0j
Вогонь спалахнув на платформі будівельного майданчика на висоті близько 120 м. Горять предмети на платформі і захисний білий брезент, але самому шпилю полум'я, схоже, не загрожує.
Повідомляється, що усіх працівників евакуювали з собору та постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби, а довкола встановлено кордон, щоб убезпечити місцевих мешканців та туристів.
Повідомлень про жертви не надходило, масштаби пошкоджень поки що незрозумілі.
Що відомо про Руанський собор
З 1876 до 1880 року був найвищою будівлею світу (151 м), але пізніше поступився цим титулом Кельнському собору. Однак, він залишається третьою за висотою церквою у світі.
Готичний собор у Руані вважається одним із "найлюдяніших" через відсутність симетрії в його західному фасаді, а також через те, що його кілька разів розписував художник-імпресіоніст Клод Моне у XIX столітті.
Собор кілька разів руйнувався у минулому — у XVIII столітті від урагану, а потім зазнав сильних пошкоджень під час бомбардування Руана авіацією союзних військ у 1944 році. Тоді сім бомб сильно пошкодили неф і капели, і вигоріла північна вежа.
Крім того, у 1999 році під час сильної бурі була пошкоджена дзвіниця.
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