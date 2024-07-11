Во французском Руане загорелся один из самых высоких соборов мира — видео

Во Франции 11 июля начал гореть шпиль одного из самых высоких соборов мира — Руанского. Это произошло во время реставрационных работ, но точная причина пожара пока неизвестна.

Во Франции горит Руанский собор

Мэр Руана Николя Майер-Россиноль написал в X, что "на шпиле Руанского собора начался пожар. Причина пожара на данном этапе неизвестна. Все государственные ресурсы мобилизованы".

Свидетели в эфире телеканала BFM рассказали о выходящем из шпиля дыме и напомнили о пожаре в 2019 году в соборе Парижской Богоматери в Париже, который свалил его шпиль и обрушил крышу. Поделиться

La flèche de la cathédrale de Rouen, en flammes.



Effroyable… 😢#Rouen pic.twitter.com/IkCpyVqZ0j — Grégoire Houdan (@gregoirehoudan) July 11, 2024

Огонь вспыхнул на платформе строительной площадки на высоте около 120 м. Горят предметы на платформе и защитный белый брезент, но самому шпилю пламя, похоже, не грозит.

Сообщается, что всех работников эвакуировали из собора и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, а вокруг установлена граница, чтобы обезопасить местных жителей и туристов.

Сообщений о жертвах не поступало, масштабы повреждений пока неясны.

Горит шпиль Руанского собора

Что известно о Руанском соборе

Руанский собор или Собор Руанской Божией Матери — место коронации и захоронения нормандских герцогов. Принадлежит к числу достопримечательностей национального наследия Франции. Поделиться

С 1876 по 1880 год был самым высоким зданием мира (151 м), но позже уступил этот титул Кельнскому собору. Однако он остается третьей по высоте церкви в мире.

Готический собор в Руане считается одним из самых "человечных" из-за отсутствия симметрии в его западном фасаде, а также из-за того, что его несколько раз расписывал художник-импрессионист Клод Моне в XIX веке.

Собор несколько раз разрушался в прошлом — в XVIII веке от урагана, а затем получил сильные повреждения во время бомбардировки Руана авиацией союзных войск в 1944 году. Тогда семь бомб сильно повредили неф и капеллы и выгорела северная башня.

Кроме того, в 1999 году во время сильной бури была повреждена колокольня.