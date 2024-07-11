Во французском Руане загорелся один из самых высоких соборов мира — видео

Во Франции 11 июля начал гореть шпиль одного из самых высоких соборов мира — Руанского. Это произошло во время реставрационных работ, но точная причина пожара пока неизвестна.
Главные тезисы
- Пожар во французском Руане затронул один из самых высоких и культурно значимых соборов мира.
- Руанский собор связан с историческими разрушениями, включая бомбардировку в 1944 году, и напоминает о необходимости защиты мирового культурного наследия.
- Строительство и реставрационные работы в Руанском соборе проводились на высоте около 120 метров, где и начался пожар.
- Собор является местом коронации и захоронения нормандских герцогов, а также привлекает туристов своей историей и архитектурой.
Во Франции горит Руанский собор
Мэр Руана Николя Майер-Россиноль написал в X, что "на шпиле Руанского собора начался пожар. Причина пожара на данном этапе неизвестна. Все государственные ресурсы мобилизованы".
La flèche de la cathédrale de Rouen, en flammes.— Grégoire Houdan (@gregoirehoudan) July 11, 2024
Effroyable… 😢#Rouen pic.twitter.com/IkCpyVqZ0j
Огонь вспыхнул на платформе строительной площадки на высоте около 120 м. Горят предметы на платформе и защитный белый брезент, но самому шпилю пламя, похоже, не грозит.
Сообщается, что всех работников эвакуировали из собора и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, а вокруг установлена граница, чтобы обезопасить местных жителей и туристов.
Сообщений о жертвах не поступало, масштабы повреждений пока неясны.
Что известно о Руанском соборе
С 1876 по 1880 год был самым высоким зданием мира (151 м), но позже уступил этот титул Кельнскому собору. Однако он остается третьей по высоте церкви в мире.
Готический собор в Руане считается одним из самых "человечных" из-за отсутствия симметрии в его западном фасаде, а также из-за того, что его несколько раз расписывал художник-импрессионист Клод Моне в XIX веке.
Собор несколько раз разрушался в прошлом — в XVIII веке от урагана, а затем получил сильные повреждения во время бомбардировки Руана авиацией союзных войск в 1944 году. Тогда семь бомб сильно повредили неф и капеллы и выгорела северная башня.
Кроме того, в 1999 году во время сильной бури была повреждена колокольня.
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