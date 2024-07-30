Що відомо про наслідки масштабної диверсії у Франції

Журналісти видання із посиланням на заяву французької телекомунікаційної компанії SFR зазначають, що атака на мережу була здійснена 29 липня у проміжок між першою та третьою годинами ночі за паризьким часом.

Підкреслюється, що наразі провайдер змушений використовувати альтернативні маршрути для обслуговування клієнтів, хоча перенаправлення трафіку може призвести до зниження швидкості.

Поліція Франції

Представники інших операторів Iliad SA ’s Free та Netalis також заявили про атаки на їхні системи зв’язку.

Представник паризької прокуратури заявив, що правоохоронці аналізують ситуацію з регіональними колегами.

Що відомо про вразливість французької мережі інтернет-зв’язку

Журналісти видання зазначають, що ця масштабна атака застала французьку владу зненацька.

Що вражає, так це географічний масштаб цих скорочень, які відбулися в дев'яти різних департаментах, - підкреслює керівник телекомунікаційної федерації Ромен Боненфант. Поширити

Зазначається, що у Франції розміщується величезна мережа міжміських інтернет-кабелів, з якої лише на компанію SFR припадає 120 тис кілометрів.

Кабелі зазвичай проходять через підземні труби, доступ до яких доступний лише через люки.

У деяких випадках ці кабелі пролягають уздовж залізничних ліній і річок.