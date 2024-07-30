Невідомі вчинили нову масштабну диверсію у Франції
Категорія
Світ
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Невідомі вчинили нову масштабну диверсію у Франції

Поліція Франції
Джерело:  Bloomberg

Невідомі перерізали волоконно-оптичні кабелі зв'язку у дев'яти департаментах Франції. 

Головні тези:

  • Невідомі вчинили атаку на волоконно-оптичні кабелі у Франції, що призвело до перерв у зв'язку в дев'яти департаментах.
  • Масштабна диверсія спричинила використання альтернативних маршрутів для обслуговування клієнтів, з можливим зниженням швидкості інтернету.
  • Представники операторів і паризька прокуратура досліджують ситуацію та аналізують вразливість французької мережі зв'язку.
  • Географічний масштаб диверсії вразив французьку владу, підкреслюючи складність захисту великої мережі міжміських інтернет-кабелів.
  • За основну проблему вважається складність фізичного захисту кабелів, які проходять через підземні труби та інші доступні місця.

Що відомо про наслідки масштабної диверсії у Франції

Журналісти видання із посиланням на заяву французької телекомунікаційної компанії SFR зазначають, що атака на мережу була здійснена 29 липня у проміжок між першою та третьою годинами ночі за паризьким часом.

Підкреслюється, що наразі провайдер змушений використовувати альтернативні маршрути для обслуговування клієнтів, хоча перенаправлення трафіку може призвести до зниження швидкості.

У Франції невідомі атакували мережі зв’язку
Поліція Франції

Представники інших операторів Iliad SA ’s Free та Netalis також заявили про атаки на їхні системи зв’язку.

Представник паризької прокуратури заявив, що правоохоронці аналізують ситуацію з регіональними колегами.

Що відомо про вразливість французької мережі інтернет-зв’язку

Журналісти видання зазначають, що ця масштабна атака застала французьку владу зненацька.

Що вражає, так це географічний масштаб цих скорочень, які відбулися в дев'яти різних департаментах, - підкреслює керівник телекомунікаційної федерації Ромен Боненфант.

Зазначається, що у Франції розміщується величезна мережа міжміських інтернет-кабелів, з якої лише на компанію SFR припадає 120 тис кілометрів.

Кабелі зазвичай проходять через підземні труби, доступ до яких доступний лише через люки.

У деяких випадках ці кабелі пролягають уздовж залізничних ліній і річок.

Якщо ви знаєте, де знаходяться ці стратегічні кабелі, отримати доступ до них і розрізати їх нескладно за допомогою відповідних інструментів. Важко ефективно захистити ці кабелі, враховуючи кількість фізичних точок доступу, які використовуються для обслуговування, - пояснює науковий співробітник кібердипломатії Королівського коледжу Лондона Артур Лодрейн.

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