Невідомі перерізали волоконно-оптичні кабелі зв'язку у дев'яти департаментах Франції.
Головні тези:
- Невідомі вчинили атаку на волоконно-оптичні кабелі у Франції, що призвело до перерв у зв'язку в дев'яти департаментах.
- Масштабна диверсія спричинила використання альтернативних маршрутів для обслуговування клієнтів, з можливим зниженням швидкості інтернету.
- Представники операторів і паризька прокуратура досліджують ситуацію та аналізують вразливість французької мережі зв'язку.
- Географічний масштаб диверсії вразив французьку владу, підкреслюючи складність захисту великої мережі міжміських інтернет-кабелів.
- За основну проблему вважається складність фізичного захисту кабелів, які проходять через підземні труби та інші доступні місця.
Що відомо про наслідки масштабної диверсії у Франції
Журналісти видання із посиланням на заяву французької телекомунікаційної компанії SFR зазначають, що атака на мережу була здійснена 29 липня у проміжок між першою та третьою годинами ночі за паризьким часом.
Підкреслюється, що наразі провайдер змушений використовувати альтернативні маршрути для обслуговування клієнтів, хоча перенаправлення трафіку може призвести до зниження швидкості.
Представники інших операторів Iliad SA ’s Free та Netalis також заявили про атаки на їхні системи зв’язку.
Представник паризької прокуратури заявив, що правоохоронці аналізують ситуацію з регіональними колегами.
Що відомо про вразливість французької мережі інтернет-зв’язку
Журналісти видання зазначають, що ця масштабна атака застала французьку владу зненацька.
Зазначається, що у Франції розміщується величезна мережа міжміських інтернет-кабелів, з якої лише на компанію SFR припадає 120 тис кілометрів.
Кабелі зазвичай проходять через підземні труби, доступ до яких доступний лише через люки.
У деяких випадках ці кабелі пролягають уздовж залізничних ліній і річок.
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