Два диверсанта РФ готовили серию поджогов на объектах Укрзалізниці

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве двух диверсантов, которые по указанию российской разведки готовили серию поджогов на объектах Укрзализныци.

Двое диверсантов задержаны после поджога объекта Укрзалізниці

Основными целями врага являлись релейные шкафы сигнальных установок на стратегически важных направлениях железнодорожного сообщения региона.

Для совершения диверсий кафиры привлекли местного 22-летнего рецидивиста, который попал «вниманию» агрессора из-за судимости за хулиганство и мошенничество.

В конце июля этого года на молодого человека в мессенджере Телеграм вышел представитель спецслужбы РФ и предложил ему сотрудничество. За деньги агрессора его приспешник сначала должен сжечь релейный шкаф возле одной из грузовых станций Укрзалізниці на территории Киева.

Для выполнения враждебной задачи киевлянин привлек своего 17-летнего знакомого — местного разнорабочего.

Согласно инструкции из РФ, диверсанты ночью провели доразведку вблизи потенциальной цели, сфотографировали ее и отправили на «согласование» своему российскому куратору. Затем они приобрели инструменты, чтобы сломать защитную панель электрооборудования и легковоспламеняющуюся смесь. Вечером диверсанты сломали дверцу релейного шкафа и подожгли его технологическую часть. Поделиться

Затем фигуранты сняли возгорание на камеру мобильного телефона для «отчетности» перед оккупантами.

В дальнейшем злоумышленники должны были продлить серию поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры Киева.

Задержание диверсанта

Сотрудники СБУ помешали враждебным планам и задержали обоих диверсантов «по горячим следам».

Во время обысков в задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их подрывной деятельности в пользу РФ. Также у них обнаружен «рабочий инвентарь», который использовался для совершения поджога.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

В настоящее время рецидивист находится под стражей, а его сообщнику избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Обоим злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Поделиться

Что известно о разоблаченной преступной сети ФСБ в Украине

Масштабная агентурная сеть ФСБ России готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары по шести регионам Украины. Также агенты выискивали месторасположение Сил обороны и собирали координаты о критической инфраструктуре.

В результате многоэтапной спецоперации 5 августа одновременно задержаны девять российских агентов в Днепре, Запорожье, Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

Завербованные граждане согласились предоставлять сотруднику спецслужбы РФ информацию о военном характере.