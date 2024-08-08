Двоє диверсантів РФ готували серію підпалів на об'єктах Укрзалізниці

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві двох диверсантів, які за вказівкою російської розвідки готували серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці.

Двох диверсантів затримано після підпалу об’єкта Укрзалізниці

Основними цілями ворога були релейні шафи сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення регіону.

Для вчинення диверсій окупанти залучили місцевого 22-річного рецидивіста, який потрапив «до уваги» агресора через судимості за хуліганство та шахрайство.

Наприкінці липня цього року на молодика у месенджері Телеграм вийшов представник спецслужби РФ та запропонував йому співпрацю. За гроші агресора його поплічник спочатку мав спалити релейну шафу поблизу однієї з вантажних станцій Укрзалізниці на території Києва.

Для виконання ворожого завдання киянин залучив свого 17-річного знайомого — місцевого різнороба.

Відповідно до інструкції з РФ диверсанти вночі провели дорозвідку поблизу потенційної цілі, сфотографували її та відправили на «погодження» своєму російському куратору. Потім вони придбали інструменти, щоб зламати захисну панель електрообладнання, та легкозаймисту суміш. Ввечері диверсанти зламали дверцята релейної шафи та підпалили її технологічну частину. Поширити

Далі фігуранти відзняли загоряння на камеру мобільного телефону для «звітності» перед окупантами.

Надалі зловмисники мали продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури Києва.

Затримання диверсанта

Співробітники СБУ стали на заваді ворожим планам і затримали обох диверсантів «по гарячих слідах».

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої підривної діяльності на користь РФ. Також у них виявлено «робочий інвентар», який використовували для вчинення підпалу.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі рецидивіст перебуває під вартою, а його спільнику обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Обом зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Поширити

Що відомо про викриту злочинну мережу ФСБ в Україні

Масштабна агентурна мережа ФСБ Росії готувала ракетно-бомбові та дронові удари по шести регіонах України. Також агенти вишукували місця розташування Сил оборони та збирали координати про критичну інфраструктуру.

У результаті багатоетапної спецоперації 5 серпня одночасно затримано дев'ять російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Завербовані громадяни погодились надавати співробітнику спецслужби РФ інформацію воєнного характеру.