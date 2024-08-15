У Німеччині проводять розслідування щодо ймовірних диверсій Росії стосовно спроб отруїти питну воду на двох військових базах.
Головні тези:
- У Німеччині розслідують можливі диверсії Росії стосовно отруєння питної води на військових базах.
- Цілями диверсій могли стати військова база у Кельн-Ван та аеродром НАТО в Гайленкірхені.
- Представники НАТО та німецькі політики висловлюють стурбованість щодо подібних інцидентів та підозрюють Росію у втручанні.
- Саботаж у Німеччині може бути частиною гібридної війни Росії.
- Детальне розслідування визначить ймовірну причетність Росії до проведення диверсій проти Німеччини.
Що відомо про ймовірні російські диверсії з отруєння води на військових базах у Німеччині
За інформацією журналістів видання, цілями російських диверсій могли стати військові бази в Кельн-Ван та аеродром НАТО в Гайленкірхені.
За словами речника Бундесверу Ульріха Фонроберта, вночі в паркані навколо кельнської бази вирізали отвір.
Причетних до інциденту встановити не змогли, однак система попередження виявила "аномальні показники" якості води.
Що кажуть високопосадовці НАТО та німецькі політики
Представник НАТО в Гайленкірхені Донні Деммерс заявив, що ввечері 13 серпня невідомив намагався отримати доступ до об'єкта, однак йому завадила охорона.
За словами керівника комітету з питань оборони в нижній палаті Бундестагу Маркуса Фабера, підозра у саботажі стосується об’єкту в Кельні, який слугує хабом для літаків канцлера Німеччини Олафа Шольца і представників його урядового кабінету.
Голова парламентського комітету Костянтин фон Ноц, який займається наглядом за розвідувальними службами Німеччини виступив із новим попередженням про посилення Росією гібридної війни після повномасштабного вторгнення в Україну.
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