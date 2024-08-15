Росію підозрюють в отруєнні питної води на військових базах у Німеччині
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Світ
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Росію підозрюють в отруєнні питної води на військових базах у Німеччині

База в Кельн-Ван
Джерело:  Bloomberg

У Німеччині проводять розслідування щодо ймовірних диверсій Росії стосовно спроб отруїти питну воду на двох військових базах. 

Головні тези:

  • У Німеччині розслідують можливі диверсії Росії стосовно отруєння питної води на військових базах.
  •  Цілями диверсій могли стати військова база у Кельн-Ван та аеродром НАТО в Гайленкірхені.
  • Представники НАТО та німецькі політики висловлюють стурбованість щодо подібних інцидентів та підозрюють Росію у втручанні.
  • Саботаж у Німеччині може бути частиною гібридної війни Росії.
  • Детальне розслідування визначить ймовірну причетність Росії до проведення диверсій проти Німеччини.

Що відомо про ймовірні російські диверсії з отруєння води на військових базах у Німеччині

За інформацією журналістів видання, цілями російських диверсій могли стати військові бази в Кельн-Ван та аеродром НАТО в Гайленкірхені.

РФ підозрюють у спробах отруїти питну воду на військових базах у Німеччині
Аеродром НАТО в Гайленкірхені

За словами речника Бундесверу Ульріха Фонроберта, вночі в паркані навколо кельнської бази вирізали отвір.

Причетних до інциденту встановити не змогли, однак система попередження виявила "аномальні показники" якості води.

Що кажуть високопосадовці НАТО та німецькі політики

Представник НАТО в Гайленкірхені Донні Деммерс заявив, що ввечері 13 серпня невідомив намагався отримати доступ до об'єкта, однак йому завадила охорона.

Оскільки ми знаємо про те, що сталося в Кельні, ми перевірили наші об'єкти водопостачання. До них не було доступу жодних зловмисників, - додав Деммерс.

За словами керівника комітету з питань оборони в нижній палаті Бундестагу Маркуса Фабера, підозра у саботажі стосується об’єкту в Кельні, який слугує хабом для літаків канцлера Німеччини Олафа Шольца і представників його урядового кабінету.

Подальше розслідування покаже, чи підтвердяться мої початкові підозри, що за цим стоїть Росія, - зазначив Фабер.

Голова парламентського комітету Костянтин фон Ноц, який займається наглядом за розвідувальними службами Німеччини виступив із новим попередженням про посилення Росією гібридної війни після повномасштабного вторгнення в Україну.

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