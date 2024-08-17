Немецкая политика и приспешница Путина Сара Вагенкнехт публично заявила о своем намерении добиваться снятия эмбарго на российскую нефть в случае участия ее партии BSW в земельном правительстве федеральной земли Бранденбург.

Сара Вагенкнехт выступила с новым скандальным заявлением

По словам политика, она намерена добиться того, чтобы на нефтеперерабатывающий завод в Шведте снова поставлялась российская нефть.

Это было бы лучше, чем долго и дорого выпрашивать нефть, не имея возможности выйти на полную мощность, — цинично заявила приспешница Путина. Поделиться

Она также заверила, что правительство земли Бранденбург, к которой принадлежит НПЗ, не смирится с эмбарго и неопределенной ситуацией в Шведте, поэтому будет оказывать давление на власть страны.

Что важно понимать, на фоне вторжения России в Украину федеральное правительство прекратило импорт российской нефти.

По словам Сары Вагенкнехт, она считает соблюдение нефтяного эмбарго против России "глупой политикой за счет Бранденбурга и всей страны".

Тот, кто не исправит эту ошибку, не только ставит под угрозу промышленную базу Шведта, но и делает энергию неоправданно дорогой для всех, — жалуется приспешница Путина. Поделиться

Сара Вагенкнехт также пригрозила команде Шольца

17 августа также стало известно о том, что скандальная немецкая политик требует от правительства Олафа Шольца разъяснений по поводу диверсии на российском газопроводе "Северный поток".

Более того, она призывает срочно сформировать в Бундестаге следственную комиссию для выяснения роли федерального правительства в этом деле.

Если выяснится, что немецкие власти знали о плане атаки заранее, то у нас будет скандал века в немецкой политике… Взрыв газопровода "Северный поток" был "террористической атакой на наше энергоснабжение", — завила Сара Вагенкнехт. Поделиться

Олаф Шольц и его команда на эти заявления пока не отреагировали.