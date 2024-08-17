Немецкая политика и приспешница Путина Сара Вагенкнехт публично заявила о своем намерении добиваться снятия эмбарго на российскую нефть в случае участия ее партии BSW в земельном правительстве федеральной земли Бранденбург.
Главные тезисы
- Сара Вагенкнехт пытается лоббировать интересы Путина в Европе.
- Политик цинично называет соблюдение нефтяного эмбарго против России неэффективной политикой.
- Сара Вагенкнехт также требует расследования роли немецкого правительства в диверсии на газопроводе “Северный поток”.
Сара Вагенкнехт выступила с новым скандальным заявлением
По словам политика, она намерена добиться того, чтобы на нефтеперерабатывающий завод в Шведте снова поставлялась российская нефть.
Она также заверила, что правительство земли Бранденбург, к которой принадлежит НПЗ, не смирится с эмбарго и неопределенной ситуацией в Шведте, поэтому будет оказывать давление на власть страны.
Что важно понимать, на фоне вторжения России в Украину федеральное правительство прекратило импорт российской нефти.
По словам Сары Вагенкнехт, она считает соблюдение нефтяного эмбарго против России "глупой политикой за счет Бранденбурга и всей страны".
Сара Вагенкнехт также пригрозила команде Шольца
17 августа также стало известно о том, что скандальная немецкая политик требует от правительства Олафа Шольца разъяснений по поводу диверсии на российском газопроводе "Северный поток".
Более того, она призывает срочно сформировать в Бундестаге следственную комиссию для выяснения роли федерального правительства в этом деле.
Олаф Шольц и его команда на эти заявления пока не отреагировали.
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