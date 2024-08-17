Люди Путіна у Німеччині планують добиватися зняття ембарго на нафту з РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Люди Путіна у Німеччині планують добиватися зняття ембарго на нафту з РФ

Сара Вагенкнехт
Джерело:  Stern

Німецька політикиня та поплічниця Путіна Сара Вагенкнехт публічно заявила про свій намір добиватися зняття ембарго на російську нафту у разі її участі партії BSW в земельному уряді федеральної землі Бранденбург.

Головні тези:

  • Сара Вагенкнехт намагається лобіювати інтереси Путіна у Європі.
  • Політикиня цинічно називає дотримання нафтового ембарго проти Росії неефективною політикою, що шкодить промисловим підприємствам і енергетичному сектору.
  • Сара Вагенкнехт також вимагає розслідування ролі німецького уряду у диверсії на газопроводі “Північний потік”.

Сара Вагенкнехт виступила з новою скандальною заявою

За словами політикині, вона має намір домогтися того, щоб на нафтопереробний завод у Шведті знову постачалася російська нафта.

Це було б краще, ніж довго і дорого випрошувати нафту, не маючи можливості вийти на повну потужність, — цинічно заявила поплічниця Путіна.

Вона також запевнила, що уряд землі Бранденбург, до якої належить НПЗ, не змириться з ембарго і невизначеною ситуацією в Шведті, тому буде чинити тиск на владу країни.

Що важливо розуміти, на тлі вторгнення Росії в Україну федеральний уряд припинив імпорт російської нафти.

За словами Сари Вагенкнехт, вона вважає дотримання нафтового ембарго проти Росії "дурною політикою за рахунок Бранденбурга і всієї країни".

Той, хто не виправить цю помилку, не лише ставить під загрозу промислову базу Шведта, але й робить енергію невиправдано дорогою для всіх, — скаржиться поплічниця Путіна.

Сара Вагенкнехт також пригрозила команді Шольца

17 серпня також стало відомо про те, що скандальна німецька політикиня вимагає від уряду Олафа Шольца роз'яснень щодо диверсії на російському газогоні "Північний потік".

Ба більше, вона закликає терміново сформувати в Бундестазі слідчу комісію для з'ясування ролі федерального уряду у цій справі.

Якщо з'ясується, що німецька влада знала про план атаки заздалегідь, то ми матимемо скандал століття в німецькій політиці… Вибух газопроводу "Північний потік" був "терористичною атакою на наше енергопостачання, — завила Сара Вагенкнехт.

Олаф Шольц та його команда на ці заяви поки не відреагували.

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