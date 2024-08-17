Німецька політикиня та поплічниця Путіна Сара Вагенкнехт публічно заявила про свій намір добиватися зняття ембарго на російську нафту у разі її участі партії BSW в земельному уряді федеральної землі Бранденбург.

Сара Вагенкнехт виступила з новою скандальною заявою

За словами політикині, вона має намір домогтися того, щоб на нафтопереробний завод у Шведті знову постачалася російська нафта.

Це було б краще, ніж довго і дорого випрошувати нафту, не маючи можливості вийти на повну потужність, — цинічно заявила поплічниця Путіна. Поширити

Вона також запевнила, що уряд землі Бранденбург, до якої належить НПЗ, не змириться з ембарго і невизначеною ситуацією в Шведті, тому буде чинити тиск на владу країни.

Що важливо розуміти, на тлі вторгнення Росії в Україну федеральний уряд припинив імпорт російської нафти.

За словами Сари Вагенкнехт, вона вважає дотримання нафтового ембарго проти Росії "дурною політикою за рахунок Бранденбурга і всієї країни".

Той, хто не виправить цю помилку, не лише ставить під загрозу промислову базу Шведта, але й робить енергію невиправдано дорогою для всіх, — скаржиться поплічниця Путіна. Поширити

Сара Вагенкнехт також пригрозила команді Шольца

17 серпня також стало відомо про те, що скандальна німецька політикиня вимагає від уряду Олафа Шольца роз'яснень щодо диверсії на російському газогоні "Північний потік".

Ба більше, вона закликає терміново сформувати в Бундестазі слідчу комісію для з'ясування ролі федерального уряду у цій справі.

Якщо з'ясується, що німецька влада знала про план атаки заздалегідь, то ми матимемо скандал століття в німецькій політиці… Вибух газопроводу "Північний потік" був "терористичною атакою на наше енергопостачання, — завила Сара Вагенкнехт. Поширити

Олаф Шольц та його команда на ці заяви поки не відреагували.