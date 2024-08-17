Німецька політикиня та поплічниця Путіна Сара Вагенкнехт публічно заявила про свій намір добиватися зняття ембарго на російську нафту у разі її участі партії BSW в земельному уряді федеральної землі Бранденбург.
Головні тези:
- Сара Вагенкнехт намагається лобіювати інтереси Путіна у Європі.
- Політикиня цинічно називає дотримання нафтового ембарго проти Росії неефективною політикою, що шкодить промисловим підприємствам і енергетичному сектору.
- Сара Вагенкнехт також вимагає розслідування ролі німецького уряду у диверсії на газопроводі “Північний потік”.
Сара Вагенкнехт виступила з новою скандальною заявою
За словами політикині, вона має намір домогтися того, щоб на нафтопереробний завод у Шведті знову постачалася російська нафта.
Вона також запевнила, що уряд землі Бранденбург, до якої належить НПЗ, не змириться з ембарго і невизначеною ситуацією в Шведті, тому буде чинити тиск на владу країни.
Що важливо розуміти, на тлі вторгнення Росії в Україну федеральний уряд припинив імпорт російської нафти.
За словами Сари Вагенкнехт, вона вважає дотримання нафтового ембарго проти Росії "дурною політикою за рахунок Бранденбурга і всієї країни".
Сара Вагенкнехт також пригрозила команді Шольца
17 серпня також стало відомо про те, що скандальна німецька політикиня вимагає від уряду Олафа Шольца роз'яснень щодо диверсії на російському газогоні "Північний потік".
Ба більше, вона закликає терміново сформувати в Бундестазі слідчу комісію для з'ясування ролі федерального уряду у цій справі.
Олаф Шольц та його команда на ці заяви поки не відреагували.
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