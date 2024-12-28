На борту задержанного Финляндией российского танкера Eagle S, входящего в состав теневого флота страны-агрессорки, обнаружили шпионское оборудование для мониторинга военно-морской деятельности стран НАТО.
Главные тезисы
- Шпионское оборудование на танкере Eagle S позволяло судну мониторить военные корабли НАТО в пользу России.
- Высокотехнологичное оборудование, обнаруженное на корабле, значительно увеличивало потребление электроэнергии и вызывало обесточивание судна.
- На другом корабле теневого флота РФ Swiftsea Rider также было обнаружено шпионское оборудование, что поднимает вопросы о масштабах подобной активности.
- Оба танкера, Eagle S и Swiftsea Rider, принадлежат к 26 судам с непрозрачной собственностью, подвергшимся санкциям за поддержку военной деятельности России.
- Власти Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабеля питания между странами, что связано с обнаружением шпионского оборудования на борту.
Что известно о шпионском оборудовании на кораблях теневого флота РФ
Отмечается , что обнаруженные приемопередающие устройства, установленные на борту Eagle S, фактически позволяли судну шпионить за военными кораблями НАТО в пользу России.
На танкере обнаружили высокотехнологичное оборудование, не типичное для судна, занимающегося торговой деятельностью. Это оборудование значительно повышало уровень потребления электроэнергии от судового генератора, что привело к многочисленным обесточениям.
Оборудование было перенесено на борт судна в больших переносных чемоданах.
На борт также занесли ноутбуки с клавиатурами для турецкого и русского языка. Оборудование хранилось на мостике — на самом высоком месте на судне.
По информации источников издания, оборудование использовалось для записи всех радиочастот и для слежения за военно-морскими кораблями и самолетами НАТО.
На территории России полученную информацию анализировали спецслужбы страны-агрессоры.
Также Eagle S, проходя через Ла-Манш, сбросил в воду "устройства сенсорного типа".
На каких еще кораблях теневого флота РФ обнаружили шпионское оборудование
Это не единственный корабль, на котором было установлено шпионское оборудование. Аналогичные устройства обнаружили на корабле теневого флота России Swiftsea Rider, курсирующего под флагом Гондураса.
Оба судна принадлежат к 26 связанным с Россией старым танкерам с непрозрачной структурой собственности, находящимся под санкциями Британии за поддержку военной машины Путина. Танкеры в обход санкций были приобретены в период 2022-2023 годы и переданы компании Eiger Shipping, судоходному подразделению российского нефтетрейдера Litasco.
Власти Финляндии задержали нефтяной танкер, являющийся частью теневого флота России, по подозрению повреждения кабеля питания между Финляндией и Эстонией.
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