На борту затриманого Фінляндією російського танкера Eagle S, який входить до складу тіньового флоту країни-агресорки, виявили шпигунське обладнання для моніторингу військово-морської діяльності країн НАТО.

Що відомо про шпигунське обладнання на кораблях тіньового флоту РФ

Зазначається, що виявлені приймально-передавальні пристрої, встановлені на борту Eagle S, фактично дозволяли судну шпигувати за військовими кораблями НАТО на користь Росії.

На танкері виявили високотехнологічне обладнання, не типове для судна, що займається торгівельною діяльністю. Це обладнання значно підвищувало рівень споживання електроенергії від суднового генератора, що викликало численні знеструмлення.

Обладнання було перенесене на борт судна у величезних переносних валізах.

На борт також занесли ноутбуки з клавіатурами для турецької та російської мов. Обладнання зберігалося на містку — на найвищому місці на судні.

За інформацією джерел видання, обладнання використовувалося для запису всіх радіочастот і для стеження за військово-морськими кораблями і літаками НАТО.

На території Росії отриману інформацію аналізували спецслужби країни-агресорки.

Також Eagle S, проходячи через Ла-Манш, скинув у воду "пристрої сенсорного типу".

На яких ще кораблях тіньового флоту РФ виявили шпигунське обладнання

Це не єдиний корабель, на якому було встановлено шпигунське обладнання. Аналогічні пристрої виявили на кораблі тіньового флоту Росії Swiftsea Rider, яке курсує під прапором Гондурасу.

Корабель тіньового флоту РФ Swiftsea Rider

Обидва судна належать до 26 пов'язаних з Росією старих танкерів з непрозорою структурою власності, які перебувають під санкціями Британії за підтримку воєнної машини Путіна. Танкери в обхід санкцій були придбані у період 2022 — 2023 роки і передані компанії Eiger Shipping, судноплавному підрозділу російського нафтотрейдера Litasco.

Влада Фінляндії затримала нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, за підозрою пошкодження кабелю живлення між Фінляндією та Естонією.