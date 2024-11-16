Корабли ВМФ Ирландии были вынуждены под конвоем выводить российское шпионское судно из акватории Ирландского моря, где размещаются стратегически важные подводные кабели коммуникаций.

Что известно о выдворении русского шпионского корабля из Ирландского моря

Отмечается, что российский шпионский корабль "Янтарь" был обнаружен в четверг, 14 ноября, к востоку от Дублина и к западу от британского побережья в Ирландском море.

В какой-то момент российский корабль оказался на территории исключительной экономической зоны Ирландии, всего в 5-7 км от кабелей, соединяющих Ирландию и Великобританию.

При этом ирландские военные зафиксировали, как экипаж российского судна использовал не менее трех беспилотников для наблюдения.

Российское шпионское судно "Янтарь"

Российский корабль в то время выключил транспондер, сообщающий о его местонахождении.

Ирландские военные пытались установить контакт с российским судном, но там не отвечали.

Поведение экипажа российского судна вызвало беспокойство у ирландских и британских военных.

Судно "Янтарь" относят к классу исследовательских кораблей с подводными спасательными возможностями.

Формально это гражданское судно, однако оно входит в состав ВМФ РФ и работает по задачам минобороны страны-агрессорки.

Почему российское судно вызвало беспокойство военных Ирландии, Британии и аналитиков

Аналитики по разведке Navy Lookout отмечает, что "Янтарь" может использовать аппараты для подводного погружения.

Аналитики предполагают, что в этот раз миссия корабля "скорее касалась стратегической сигнализации и сбора разведданных", чем диверсии.

В конце концов, россияне снялись с места стоянки и двинулись прочь, а корабль ВМС Ирландии LÉ James Joyce сопровождал их. За процессом следила и военная авиация.

Присутствие российского шпионского судна вызвало новые обеспокоенности безопасности коммуникационных кабелей, которые пролегают между Ирландией и Великобританией и передают глобальный интернет-трафик из огромных центров обработки данных, которыми управляют технологические компании, в частности Google и Microsoft, чьи европейские штаб-квартиры расположены в Ирланде.