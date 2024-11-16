Шпионский корабль России под конвоем отвели от побережья Ирландии и Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Шпионский корабль России под конвоем отвели от побережья Ирландии и Британии

Российское шпионское судно "Янтарь"
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Источник:  The Guardian

Корабли ВМФ Ирландии были вынуждены под конвоем выводить российское шпионское судно из акватории Ирландского моря, где размещаются стратегически важные подводные кабели коммуникаций.

Главные тезисы

  • Российское шпионское судно “Янтарь” было выведено из Ирландского моря под конвоем из-за его близости к стратегически важным подводным кабелям связи.
  • Экипаж шпионского судна использовал беспилотники для наблюдения, вызвав беспокойство и возмущение военных.
  • Аналитики считают, что миссия корабля могла включать сбор разведданных и мониторинг стратегически важных объектов безопасности.
  • Подробности выдворения корабля и реакция ирландских и британских военных на его присутствие вызвали обеспокоенность по поводу безопасности коммуникационных кабелей.

Что известно о выдворении русского шпионского корабля из Ирландского моря

Отмечается, что российский шпионский корабль "Янтарь" был обнаружен в четверг, 14 ноября, к востоку от Дублина и к западу от британского побережья в Ирландском море.

В какой-то момент российский корабль оказался на территории исключительной экономической зоны Ирландии, всего в 5-7 км от кабелей, соединяющих Ирландию и Великобританию.

При этом ирландские военные зафиксировали, как экипаж российского судна использовал не менее трех беспилотников для наблюдения.

Шпионское судно РФ "Янтарь" под конвоем выводили из Ирландского моря
Российское шпионское судно "Янтарь"

Российский корабль в то время выключил транспондер, сообщающий о его местонахождении.

Ирландские военные пытались установить контакт с российским судном, но там не отвечали.

Поведение экипажа российского судна вызвало беспокойство у ирландских и британских военных.

Судно "Янтарь" относят к классу исследовательских кораблей с подводными спасательными возможностями.

Формально это гражданское судно, однако оно входит в состав ВМФ РФ и работает по задачам минобороны страны-агрессорки.

Почему российское судно вызвало беспокойство военных Ирландии, Британии и аналитиков

Аналитики по разведке Navy Lookout отмечает, что "Янтарь" может использовать аппараты для подводного погружения.

Аналитики предполагают, что в этот раз миссия корабля "скорее касалась стратегической сигнализации и сбора разведданных", чем диверсии.

В конце концов, россияне снялись с места стоянки и двинулись прочь, а корабль ВМС Ирландии LÉ James Joyce сопровождал их. За процессом следила и военная авиация.

Присутствие российского шпионского судна вызвало новые обеспокоенности безопасности коммуникационных кабелей, которые пролегают между Ирландией и Великобританией и передают глобальный интернет-трафик из огромных центров обработки данных, которыми управляют технологические компании, в частности Google и Microsoft, чьи европейские штаб-квартиры расположены в Ирланде.

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