Корабли ВМФ Ирландии были вынуждены под конвоем выводить российское шпионское судно из акватории Ирландского моря, где размещаются стратегически важные подводные кабели коммуникаций.
Главные тезисы
- Российское шпионское судно “Янтарь” было выведено из Ирландского моря под конвоем из-за его близости к стратегически важным подводным кабелям связи.
- Экипаж шпионского судна использовал беспилотники для наблюдения, вызвав беспокойство и возмущение военных.
- Аналитики считают, что миссия корабля могла включать сбор разведданных и мониторинг стратегически важных объектов безопасности.
- Подробности выдворения корабля и реакция ирландских и британских военных на его присутствие вызвали обеспокоенность по поводу безопасности коммуникационных кабелей.
Что известно о выдворении русского шпионского корабля из Ирландского моря
Отмечается, что российский шпионский корабль "Янтарь" был обнаружен в четверг, 14 ноября, к востоку от Дублина и к западу от британского побережья в Ирландском море.
В какой-то момент российский корабль оказался на территории исключительной экономической зоны Ирландии, всего в 5-7 км от кабелей, соединяющих Ирландию и Великобританию.
При этом ирландские военные зафиксировали, как экипаж российского судна использовал не менее трех беспилотников для наблюдения.
Российский корабль в то время выключил транспондер, сообщающий о его местонахождении.
Ирландские военные пытались установить контакт с российским судном, но там не отвечали.
Поведение экипажа российского судна вызвало беспокойство у ирландских и британских военных.
Судно "Янтарь" относят к классу исследовательских кораблей с подводными спасательными возможностями.
Формально это гражданское судно, однако оно входит в состав ВМФ РФ и работает по задачам минобороны страны-агрессорки.
Почему российское судно вызвало беспокойство военных Ирландии, Британии и аналитиков
Аналитики по разведке Navy Lookout отмечает, что "Янтарь" может использовать аппараты для подводного погружения.
Аналитики предполагают, что в этот раз миссия корабля "скорее касалась стратегической сигнализации и сбора разведданных", чем диверсии.
В конце концов, россияне снялись с места стоянки и двинулись прочь, а корабль ВМС Ирландии LÉ James Joyce сопровождал их. За процессом следила и военная авиация.
Присутствие российского шпионского судна вызвало новые обеспокоенности безопасности коммуникационных кабелей, которые пролегают между Ирландией и Великобританией и передают глобальный интернет-трафик из огромных центров обработки данных, которыми управляют технологические компании, в частности Google и Microsoft, чьи европейские штаб-квартиры расположены в Ирланде.
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