Украина конфисковала иностранный корабль — он вывозил зерно из оккупированного Крыма
Категория
Украина
Дата публикации

Украина конфисковала иностранный корабль — он вывозил зерно из оккупированного Крыма

ГПСУ
Украина конфисковала иностранный корабль — он вывозил зерно из оккупированного Крыма
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Украина конфисковала сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна. Судно незаконно вывозило зерно через закрытые морские порты оккупированного Крыма.

Главные тезисы

  • Украина конфисковала иностранный сухогруз USKO MFU за незаконный вывоз зерна из оккупированного Крыма.
  • Россия причинила значительный ущерб украинской экономике, украв украинское зерно на сумму более 30 млрд грн.
  • Атаки России на агропромышленную инфраструктуру угрожают поставкам зерна в различные страны, включая Африку и Азию.
  • Украина стала объектом агрессивных действий, направленных на лишение ее средств к существованию из-за отказа от угроз страны-агрессора.
  • Убытки для Украины от присвоения зерна Россией превышают 30 млрд грн, что серьезно влияет на экономику страны.

Что известно о сухогрузе USKO MFU под флагом Камеруна

Сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для коммерческой деятельности.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, судно задержало морскую охрану совместно с другими правоохранительными органами в июле этого года в Одесской области.

Согласно решению суда, судно передано в собственность Украины.

Капитан обвиняется в нарушении порядка въезда на оккупированные территории, поскольку такие операции в крымских портах противоречат международным нормам и законодательству Украины.

Россия похитила украинское зерно с ВТО на сумму свыше 30 млрд грн

В Офисе Генерального прокурора заявили, что ущерб вследствие присвоения Россией украинского зерна составляет более 30 млрд грн, однако эти данные не окончательны.

Фактически, Россия шантажирует мировое сообщество реальной возможностью создания голода для других стран. В результате атак на зерновую и портовую инфраструктуру под риском существования оказался целый ряд стран Африки и Азии, получавших украинское зерно. Потому что Украина считалась и до сих пор является одним из ключевых поставщиков Мировой продовольственной программы, — заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов на конференции United for Justice.

В прокуратуре выделили два периода атак России на агропромышленную инфраструктуру, имеющие привязку к «зерновому соглашению».

До ее подписания обстрелы производились из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего пораженных объектов в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях. После того как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться. В первую очередь целью стали Одесса и Одесская область, которая имеет наиболее мощную и развитую инфраструктуру.

По его словам, Россия пытается лишить украинцев средств к существованию: пытается украсть зерно, а если это не удается уничтожить.

Белоусов добавил, что только на сегодняшний день убытки, которые Украина получила в результате присвоения зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн.

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