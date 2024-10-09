Украина конфисковала иностранный корабль — он вывозил зерно из оккупированного Крыма

Украина конфисковала сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна. Судно незаконно вывозило зерно через закрытые морские порты оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Украина конфисковала иностранный сухогруз USKO MFU за незаконный вывоз зерна из оккупированного Крыма.
- Россия причинила значительный ущерб украинской экономике, украв украинское зерно на сумму более 30 млрд грн.
- Атаки России на агропромышленную инфраструктуру угрожают поставкам зерна в различные страны, включая Африку и Азию.
- Украина стала объектом агрессивных действий, направленных на лишение ее средств к существованию из-за отказа от угроз страны-агрессора.
- Убытки для Украины от присвоения зерна Россией превышают 30 млрд грн, что серьезно влияет на экономику страны.
Что известно о сухогрузе USKO MFU под флагом Камеруна
Сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для коммерческой деятельности.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, судно задержало морскую охрану совместно с другими правоохранительными органами в июле этого года в Одесской области.
Согласно решению суда, судно передано в собственность Украины.
Капитан обвиняется в нарушении порядка въезда на оккупированные территории, поскольку такие операции в крымских портах противоречат международным нормам и законодательству Украины.
Россия похитила украинское зерно с ВТО на сумму свыше 30 млрд грн
В Офисе Генерального прокурора заявили, что ущерб вследствие присвоения Россией украинского зерна составляет более 30 млрд грн, однако эти данные не окончательны.
В прокуратуре выделили два периода атак России на агропромышленную инфраструктуру, имеющие привязку к «зерновому соглашению».
До ее подписания обстрелы производились из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего пораженных объектов в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях. После того как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться. В первую очередь целью стали Одесса и Одесская область, которая имеет наиболее мощную и развитую инфраструктуру.
По его словам, Россия пытается лишить украинцев средств к существованию: пытается украсть зерно, а если это не удается уничтожить.
Белоусов добавил, что только на сегодняшний день убытки, которые Украина получила в результате присвоения зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-