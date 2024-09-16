Россия и партнеры страны-агрессора продолжают продавать краденное с оккупированных украинских территорий зерно в другие страны.

Что известно о торговле России краденым украинским зерном

По информации журналистов издания, Россия осуществляет продажу ворованного украинского зерна через российскую верфь, компанию, связанную с Революционной гвардией Ирана, и крымского бизнесмена, торгующего с Сирией и Израилем.

Еще одна компания продает зерно через ОАЕ.

Отмечается, что с 2022 года Россия отправила на продажу не менее 4 млн. тонн зерна и другой продукции с оккупированных украинских территорий на международные рынки, заработав на этом не менее 800 млн. долларов.

Значительная часть краденой украинской сельхозпродукции была вывезена и продана по суше или с помощью небольших судов.

РФ продолжает вывозить и продавать украденное украинское зерно

По оценкам украинской некоммерческой организации Texty, общая стоимость похищенного Россией украинского зерна составляет около 6,4 млрд. долларов.

В частности, российские оккупанты либо заставляют украинских фермеров на оккупированных территориях продавать урожай по ценам ниже рыночных, либо иногда вообще проводят конфискацию, угрожая оружием.

По утверждениям чиновников страны-агрессорки, в течение первого полугодия 2024 года в Турцию из оккупированного Мариуполя было отправлено 15 кораблей из 81 тыс. тонн пшеницы.

При этом Анкара официально запрещает судам входить в оккупированные украинские порты и сотрудничает с Киевом.

Между тем прокурор Игорь Поночевный с июня отслеживает деятельность турецкого судна Usko MFU, подозреваемого в вывозе краденого украинского зерна из оккупированного Севастополя.

Пограничники Украины во время обыска на Usko MFU обнаружили записи, свидетельствующие о том, что судно вышло из Севастополя в Турцию в ноябре прошлого года с 2 тыс. 100 тонн семян подсолнечника и пшеницы общей вероятной стоимостью в 500 тыс. долларов.

В июле пограничные силы Украины арестовали Usko MFU.

До каких стран Россия продает краденое украинское зерно

Украина также предпринимает дипломатические усилия по противодействию продаже Россией краденого зерна.

Так, за последние два года Египет, Израиль и Ливан либо упразднили отправку грузов, либо прекратили закупку зерновых грузов.

По словам представителя МИД Украины, Россия продает краденое украинское зерно в Ливан.

Египет отказался от некоторых поставок зерна с оккупированных Россией территорий Украины.

Иран и Сирия заявили об отказе от соблюдения санкций.

Иран поставлял Кремлю смертоносное оружие, повысившее способность России поражать военные и гражданские цели в обмен на зерно.

Аналитик SeaKrime Екатерина Яресько отмечает, что Иран покупает в России украинский ячмень, который вывозится из оккупированного Крыма, по 140 долларов за тонну, что на 34% ниже рыночных цен.

Еще одним новым рынком для вывезенного Россией через Крым ворованного украинского зерна стал Йемен.

Согласно данным судоходных записей, в июне судно "Зафар", контролируемое Россией, доставило зерно в порт Ас-Салиф, контролируемый группировкой хуситов в Йемене.

По мере того, как Киев ужесточает меры, экспортеры прибегают к все более сложным тактикам уклонения, таким как пересылка зерна в Россию и смешивание его с законными продуктами перед перепродажей. Украинские власти изо всех сил стараются не отставать.