Росія та партнери країни-агресорки продовжують продавати вкрадене з окупованих українських територій зерно до інших країн.

Що відомо про торгівлю Росії краденим українським зерном

За інформацією журналістів видання, Росія здійснює продаж краденого українського зерна через російську верф, компанію, пов'язану з Революційною гвардією Ірану, та кримського бізнесмена, який торгує із Сирією та Ізраїлем.

Ще одна компанія продає зерно через ОАЄ.

Зазначається, що з 2022 року Росія відправила на продаж щонайменше 4 млн тонн зерна та іншої продукції з окупованих українських територій на міжнародні ринки, заробивши на цьому не менше 800 млн доларів.

Значну частину краденої української сільгосппродукції було вивезено та продано суходолом, або за допомогою невеликих суден.

РФ продовжує вивозити та продавати крадене українське зерно

За оцінками української некомерційної організації Texty, загальна вартість викраденого Росією українського зерна становить близько 6,4 млрд доларів.

Зокрема, російські окупанти або змушують українських фермерів на окупованих територіях продавати врожай за цінами нижчими за ринкові, або іноді взагалі проводять конфіскацію, погрожуючи зброєю.

За твердженнями посадовців країни-агресорки, протягом першого півріччя 2024 року до Туреччини з окупованого Маріуполя було відправлено 15 кораблів з 81 тис тонн пшениці.

При цьому Анкара офіційно забороняє судам заходити в окуповані українські порти і співпрацює з Києвом.

Між тим прокурор Ігор Поночовний з червня відслідковує діяльність турецького судна Usko MFU, яке підозрюють у вивезенні краденого українського зерна з окупованого Севастополя.

Прикордонники України під час обшуку на Usko MFU виявили записи, що свідчать про те, що судно вийшло із Севастополя до Туреччини в листопаді минулого року з 2 тис 100 тоннами насіння соняшника та пшениці загальною ймовірною вартістю у 500 тис доларів.

У липні прикордонні сили України заарештували Usko MFU.

До яких ще країн Росія продає крадене українське зерно

Україна також здійснює дипломатичні зусилля для протидії продажу Росією краденого зерна.

Так, за останні два роки Єгипет, Ізраїль та Ліван або скасували відправку вантажів, або припинили закупівлю зернових вантажів.

За словами представника МЗС України, наразі Росія продає крадене українське зерно до Лівану.

Єгипет відмовився від деяких постачань зерна з окупованих Росією територій України.

Іран і Сирія заявили про відмову від дотримання санкцій.

Іран постачав Кремлю смертоносну зброю, яка підвищила здатність Росії вражати військові та цивільні цілі в обмін на зерно.

Аналітик SeaKrime Катерина Яресько зазначає, що Іран купує в Росії український ячмінь, який вивозиться з окупованого Криму, по 140 доларів за тонну, що на 34% нижче за ринкові ціни.

Ще одним новим ринком для вивезеного Росією через Крим краденого українського зерна став Ємен.

Згідно з даними судноплавних записів, у червні судно "Зафар", яке контролює Росія, доставило зерно в порт Ас-Саліф, контрольований угрупованням хуситів у Ємені.

У міру того, як Київ посилює заходи, експортери вдаються до все більш складних тактик ухилення, таких як пересилання зерна до Росії та змішування його із законними продуктами перед перепродажем. Українська влада щосили намагається не відставати.