Світові ціни на пшеницю підскочили після атаки РФ на корабель з українським зерном

Грудневі ф'ючерси зросли на 2,2% одразу після повідомлення про атаку росіян на корабель з українським зерном у Чорному морі.

Світові ціни на пшеницю підскочили після атаки РФ на зерновоз

Зараз зерно має найвищу вартість з липня 2024 року. Світові ціни росли через неврожай у країнах-постачальниках пшениці.

Звістка про атаку на зерновоз у Чорному морі призвела до стрибка вартості. Грудневі ф'ючерси стали дорожчими на 2,2%.

На Чиказькій біржі ф'ючерси зросли до 5,9175 дол за бушель. Це стало найвищим показником за останні два місяці.

Атака Росії на зерновоз у Чорному морі

Подробиці нападу на корабель, який перевозив українське зерно, розповіли у ВМС ЗСУ. Подія сталась вночі 11 вересня 2024 року.

Росіяни обстріляли ракетами Х-22 цивільне судно, яке плило під прапором Сент-Кітс і Невіс. Зерновоз у момент атаки покинув українські територіальні води.

Цивільний корабель отримав серйозні пошкодження, проте більше про його стан невідомо. Обійшлось без жертв.

Відомо, що цей зерновоз віз пшеницю в Єгипет.

На подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав міжнародну спільноту відреагувати на атаку по зерновозу.

Голова держави наголосив, що «пшениця та продовольча безпека не повинні бути мішенню для ракет».

Зеленський нагадав, що постачання українського зерна до Африки та Близького Сходу є критично важливим.