Зерновим коридором у Чорному морі перевезено понад 60 млн т вантажів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зерновим коридором у Чорному морі перевезено понад 60 млн т вантажів

Корабель
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Зерновим морським коридором за 2024-ий рік скористалися 2300 суден, які перевезли понад 60 млн тонн вантажів.

Головні тези:

  • У 2024 році через зерновий коридор Чорним морем перевезено понад 60 млн тонн вантажів за допомогою 2300 суден.
  • Український зерновий коридор є популярним серед європейських країн, зокрема Іспанії та країн Південної Європи.
  • Українським коридором успішно транспортовано до країн Азії, Африки та Європи тонни збіжжя.

Зерновий коридор Чорним морем успішно працює

Український зерновий коридор продовжує свою роботу.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

За його інформацією, "зерновим коридором" активно користуються європейські країни, серед яких лідирують Іспанія та країни глобального Півдня.

У будь-якому разі коридор працює. Ми вже пройшли рубіж у 60 млн тонн, 2,3 тис. суден, які скористалися цим коридором лише морем. Хоча це не єдиний напрямок, за яким судна ходять. І так, це щоденна робота із гарантування безпеки, як протимінної, так і протидиверсійної, і інших видів небезпек. Це і робота відповідних структур, які мають усе це оглядати, супроводжувати. І, як ви бачите, цей процес триває зараз у нас штатно.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Речник ВМС

Корабель CAPTAIN LEONIDAS рекордно завантажився українським зерном

З порту "Південний" 6 квітня вийшло судно CAPTAIN LEONIDAS з рекордним обсягом українського зерна.

Це найбільше судно, яке заходило в порти України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Судно CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами вийшло з порту з рекордними 195,7 тис т української продукції. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина — 50 метрів, дедвейт — понад 203 тис тонн.

Станом на 6 квітня українським експортним коридором було транспортовано понад 36 млн т вантажів. Як зазначив Кубраков, це вище за показники "зернової ініціативи" за рік існування.

Українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 млн т агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на вхід до портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" очікують 135 судна, які мають експортувати 4 млн т вантажів.

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