Зерновим коридором у Чорному морі перевезено понад 60 млн т вантажів

Зерновим морським коридором за 2024-ий рік скористалися 2300 суден, які перевезли понад 60 млн тонн вантажів.
Головні тези:
- У 2024 році через зерновий коридор Чорним морем перевезено понад 60 млн тонн вантажів за допомогою 2300 суден.
- Український зерновий коридор є популярним серед європейських країн, зокрема Іспанії та країн Південної Європи.
- Українським коридором успішно транспортовано до країн Азії, Африки та Європи тонни збіжжя.
Зерновий коридор Чорним морем успішно працює
Український зерновий коридор продовжує свою роботу.
Про це повідомив речник Військово-морських сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.
За його інформацією, "зерновим коридором" активно користуються європейські країни, серед яких лідирують Іспанія та країни глобального Півдня.
Корабель CAPTAIN LEONIDAS рекордно завантажився українським зерном
З порту "Південний" 6 квітня вийшло судно CAPTAIN LEONIDAS з рекордним обсягом українського зерна.
Це найбільше судно, яке заходило в порти України після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Судно CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами вийшло з порту з рекордними 195,7 тис т української продукції. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина — 50 метрів, дедвейт — понад 203 тис тонн.
Станом на 6 квітня українським експортним коридором було транспортовано понад 36 млн т вантажів. Як зазначив Кубраков, це вище за показники "зернової ініціативи" за рік існування.
Українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 млн т агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на вхід до портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" очікують 135 судна, які мають експортувати 4 млн т вантажів.
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