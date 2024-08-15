Зерновим коридором у Чорному морі перевезено понад 60 млн т вантажів

У будь-якому разі коридор працює. Ми вже пройшли рубіж у 60 млн тонн, 2,3 тис. суден, які скористалися цим коридором лише морем. Хоча це не єдиний напрямок, за яким судна ходять. І так, це щоденна робота із гарантування безпеки, як протимінної, так і протидиверсійної, і інших видів небезпек. Це і робота відповідних структур, які мають усе це оглядати, супроводжувати. І, як ви бачите, цей процес триває зараз у нас штатно.