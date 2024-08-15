Зерновым коридором в Черном море перевезено более 60 млн т грузов

Зерновым морским коридором за 2024 год воспользовались 2300 судов, которые перевезли более 60 млн тонн грузов.
Главные тезисы
- Зерновым морским коридором через Черное море за 2024 год перевезено более 60 млн тонн грузов.
- Украинский зерновой коридор востребован в европейских странах, включая Испанию и страны Южной Европы.
- Судно CAPTAIN LEONIDAS с рекордной загрузкой украинского зерна вышло из порта “Южный” в апреле 2024 года.
Зерновой коридор Черным морем успешно работает
Украинский зерновой коридор продолжает свою работу.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.
По его информации, "зерновым коридором" активно пользуются европейские страны, среди которых лидируют Испания и страны глобального Юга.
Корабль CAPTAIN LEONIDAS рекордно загрузился украинским зерном
Из порта "Южный" 6 апреля вышло судно CAPTAIN LEONIDAS с рекордным объемом украинского зерна.
Это крупнейшее судно, заходившее в порты Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.
Судно CAPTAIN LEONIDAS под флагом Панамы вышло из порта с рекордными 195,7 тыс. т украинской продукции. Длина этого судна составляет 300 метров, ширина — 50 метров, дедвейт — более 203 тыс тонн.
По состоянию на 6 апреля по украинскому экспортному коридору было транспортировано более 36 млн т грузов. Как отметил Кубраков, это выше показателей "зерновой инициативы" за год существования.
Украинским коридором прошло уже 1286 судов, экспортировавших 25 млн т агропродукции в страны Азии, Африки и Европы. Вход в порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" ожидают 135 судна, которые должны экспортировать 4 млн т грузов.
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