Зерновым коридором в Черном море перевезено более 60 млн т грузов
Категория
Экономика
Дата публикации

Зерновым коридором в Черном море перевезено более 60 млн т грузов

Корабль
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Источник:  Интерфакс-Украина

Зерновым морским коридором за 2024 год воспользовались 2300 судов, которые перевезли более 60 млн тонн грузов.

Главные тезисы

  • Зерновым морским коридором через Черное море за 2024 год перевезено более 60 млн тонн грузов.
  • Украинский зерновой коридор востребован в европейских странах, включая Испанию и страны Южной Европы.
  • Судно CAPTAIN LEONIDAS с рекордной загрузкой украинского зерна вышло из порта “Южный” в апреле 2024 года.

Зерновой коридор Черным морем успешно работает

Украинский зерновой коридор продолжает свою работу.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его информации, "зерновым коридором" активно пользуются европейские страны, среди которых лидируют Испания и страны глобального Юга.

В любом случае коридор работает. Мы уже прошли рубеж в 60 млн. тонн, 2,3 тыс. судов, которые воспользовались этим коридором только морем. Хотя это не единственное направление, по которому суда ходят. И да, это ежедневная работа по обеспечению безопасности, как противоминной, так и противодиверсионной, и других видов опасностей. Это и работа соответствующих структур, которые должны все это осматривать, сопровождать. И, как вы видите, этот процесс идет сейчас у нас штатно.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер ВМС

Корабль CAPTAIN LEONIDAS рекордно загрузился украинским зерном

Из порта "Южный" 6 апреля вышло судно CAPTAIN LEONIDAS с рекордным объемом украинского зерна.

Это крупнейшее судно, заходившее в порты Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

Судно CAPTAIN LEONIDAS под флагом Панамы вышло из порта с рекордными 195,7 тыс. т украинской продукции. Длина этого судна составляет 300 метров, ширина — 50 метров, дедвейт — более 203 тыс тонн.

По состоянию на 6 апреля по украинскому экспортному коридору было транспортировано более 36 млн т грузов. Как отметил Кубраков, это выше показателей "зерновой инициативы" за год существования.

Украинским коридором прошло уже 1286 судов, экспортировавших 25 млн т агропродукции в страны Азии, Африки и Европы. Вход в порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" ожидают 135 судна, которые должны экспортировать 4 млн т грузов.

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