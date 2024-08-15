Зерновым коридором в Черном море перевезено более 60 млн т грузов

В любом случае коридор работает. Мы уже прошли рубеж в 60 млн. тонн, 2,3 тыс. судов, которые воспользовались этим коридором только морем. Хотя это не единственное направление, по которому суда ходят. И да, это ежедневная работа по обеспечению безопасности, как противоминной, так и противодиверсионной, и других видов опасностей. Это и работа соответствующих структур, которые должны все это осматривать, сопровождать. И, как вы видите, этот процесс идет сейчас у нас штатно.