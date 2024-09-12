Мировые цены на пшеницу подскочили после атаки РФ на корабль с украинским зерном
Категория
Экономика
Дата публикации

Мировые цены на пшеницу подскочили после атаки РФ на корабль с украинским зерном

корабль
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Источник:  Bloomberg

Декабрьские фьючерсы выросли на 2,2% сразу после сообщения об атаке россиян на корабль с украинским зерном в Черном море.

Главные тезисы

  • Мировые цены на пшеницу стремительно поднялись из-за атаки России на корабль с украинским зерном.
  • Атака на судно привела к увеличению стоимости декабрьских фьючерсов на пшеницу до самой высокой отметки с июля 2024 года.
  • Неурожай в странах-поставщиках и важность украинского зерна для международного рынка также повлияли на рост цен.

Мировые цены на пшеницу подскочили после атаки РФ на зерновоз

Сейчас зерно имеет самую высокую стоимость с июля 2024 года. Мировые цены росли из-за неурожая в странах-поставщиках пшеницы.

Весть об атаке на зерновоз в Черном море привела к скачку стоимости. Декабрьские фьючерсы стали дороже на 2,2%.

На Чикагской бирже фьючерсы выросли до 5,9175 долл за бушель. Это стало самым высоким показателем за последние два месяца.

Атака России на зерновоз в Черном море

Подробности нападения на корабль, перевозивший украинское зерно, рассказали в ВМС ВСУ. Событие произошло ночью 11 сентября 2024 года.

Россияне обстреляли ракетами Х-22 гражданское судно, плывшее под флагом Сент-Китс и Невис. Зерновоз в момент атаки покинул украинские территориальные воды.

Гражданский корабль получил серьезные повреждения, однако больше о его состоянии неизвестно. Обошлось без жертв.

Известно, что этот зерновоз возил пшеницу в Египет.

На событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал международное сообщество отреагировать на атаку по зерновозу.

Глава государства подчеркнул, что "пшеница и продовольственная безопасность не должны быть мишенью для ракет".

Зеленский напомнил, что поставки украинского зерна в Африку и Ближний Восток критически важны.

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