Россия нанесла удар по кораблю с украинским зерном в Черном море

Российская ракета попала по судну с украинской пшеницей, шедшим зерновым коридором в Черном море в Египет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Президент Украины заявил о ракетном ударе по судну с украинской пшеницей в Черном море, который создал угрозу для глобальной продовольственной безопасности.
- Украина является ключевым донором продовольственной безопасности, снабжая 8 млн человек агропродукцией в странах Африки и Азии.
- Программа Grain From Ukraine направила 221 тыс тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии, обеспечив продовольственную безопасность для 8 млн человек.
- Голод и продовольственный кризис в Африке подчеркивают важность устойчивости и безопасности глобальной продовольственной цепочки.
- 55 млн человек в Центральной и Западной Африке подвергаются угрозе голода из-за роста цен, низкого производства и высокой инфляции.
Российская ракета против груза пшеницы из Украины для Египта
Сегодняшний удар в Черном море произошел по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь.
Зеленский отметил, что критическим является поставка продовольствия из Украины в страны Африки и регион Ближнего Востока.
Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины — защита жизни, и это должно быть приоритетом для каждой страны.
Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет.
Украина обеспечила агропродукцией 8 млн человек в Африке и Азии
С момента начала программы Grain From Ukraine Украина направила 221 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии по состоянию на 1 июля 2024 года.
Это 195 тыс. тонн пшеницы, 22,2 тыс. тонн пшеничной муки и 4,1 тыс. тонн колотого гороха в 10 стран Африки и Азии. Это помогло обеспечить продовольственную безопасность для 8 млн. человек.
Часть украинского продовольствия выкупают государства-участники проекта.
Кроме того, Украина намерена расширить программу на другие регионы мира. Уже обсуждаются возможные поставки в Гаити, Чад, Камерун, Танзанию, Джибути и другие страны.
Голод в Африке: что известно
В нескольких странах Центральной и Западной Африки около 55 млн человек предстанут в 2024 году перед угрозой голода.
Рост цен способствовал продовольственному кризису в Западной и Центральной Африке, где около 55 млн человек в ближайшие месяцы будут иметь проблемы с тем, чтобы прокормить себя.
За последние пять лет количество африканцев, которые сталкиваются с голодом во время засушливого летнего сезона, выросло в четыре раза. Кроме постоянных вооруженных конфликтов в регионе, этому способствуют экономические факторы типа высокой инфляции и низкого местного производства.
Более всего страдают такие страны, как Нигерия, Гана, Сьерра-Леоне и Мали, на севере которой около 2600 человек, вероятно, постигнет катастрофический голод.
Ситуацию усугубляет также значительная зависимость региона от импорта продовольствия, особенно в Гане, Нигерии и Сьерра-Леоне, борющихся с высокой инфляцией.
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