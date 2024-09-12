Россия нанесла удар по кораблю с украинским зерном в Черном море

Российская ракета попала по судну с украинской пшеницей, шедшим зерновым коридором в Черном море в Египет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Российская ракета против груза пшеницы из Украины для Египта

Сегодняшний удар в Черном море произошел по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь.

Украина — один из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что критическим является поставка продовольствия из Украины в страны Африки и регион Ближнего Востока.

Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины — защита жизни, и это должно быть приоритетом для каждой страны.

Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет.

Украина обеспечила агропродукцией 8 млн человек в Африке и Азии

С момента начала программы Grain From Ukraine Украина направила 221 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии по состоянию на 1 июля 2024 года.

Это 195 тыс. тонн пшеницы, 22,2 тыс. тонн пшеничной муки и 4,1 тыс. тонн колотого гороха в 10 стран Африки и Азии. Это помогло обеспечить продовольственную безопасность для 8 млн. человек.

Часть украинского продовольствия выкупают государства-участники проекта.

В первой половине 2024 года уже доставлены партии пшеничной муки в Судан, пшеницу в Нигерию, колотый горох в Мавританию, Джибути, Мозамбик и Демократическую Республику Конго. Сейчас часть гуманитарных грузов следует в Малави и другие государства-реципиенты. Поделиться

Кроме того, Украина намерена расширить программу на другие регионы мира. Уже обсуждаются возможные поставки в Гаити, Чад, Камерун, Танзанию, Джибути и другие страны.

Голод в Африке

Голод в Африке: что известно

В нескольких странах Центральной и Западной Африки около 55 млн человек предстанут в 2024 году перед угрозой голода.

Рост цен способствовал продовольственному кризису в Западной и Центральной Африке, где около 55 млн человек в ближайшие месяцы будут иметь проблемы с тем, чтобы прокормить себя.

За последние пять лет количество африканцев, которые сталкиваются с голодом во время засушливого летнего сезона, выросло в четыре раза. Кроме постоянных вооруженных конфликтов в регионе, этому способствуют экономические факторы типа высокой инфляции и низкого местного производства.

Более всего страдают такие страны, как Нигерия, Гана, Сьерра-Леоне и Мали, на севере которой около 2600 человек, вероятно, постигнет катастрофический голод.

Из-за дефицита продовольствия 16,7 млн детей в возрасте до 5 лет в Западной и Центральной Африке страдают от острого недоедания. Поделиться

Ситуацию усугубляет также значительная зависимость региона от импорта продовольствия, особенно в Гане, Нигерии и Сьерра-Леоне, борющихся с высокой инфляцией.