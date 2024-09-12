Росія завдала удару по кораблю з українським зерном у Чорному морі

Російська ракета поцілила по судну з українською пшеницею, яке виходило зерновим коридором у Чорному морі до Єгипту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Росія атакувала судно з українським зерном у Чорному морі, що створює загрозу для глобальної продовольчої безпеки.
- Україна являється ключовим донором продовольчої безпеки для країн Африки та Азії, допомагаючи забезпечити харчування для мільйонів людей.
- Посилення голоду та продовольчої кризи в Західній та Центральній Африці загрожує життям 55 млн осіб.
- Африка та Азія залежать від імпорту продовольства, що робить їх уразливими перед зростанням цін та дефіцитом харчів.
- Україна планує розширити програму поставок агропродукції до інших регіонів світу, щоб допомогти країнам, які стикаються з голодом.
Російська ракета проти вантажу пшениці з України для Єгипту
Сьогоднішній удар у Чорному морі відбувся по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат.
Зеленський зауважив, що критичним є постачання продовольства з України до країн Африки та регіону Близького Сходу.
Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України — захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни.
Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет.
Україна забезпечила агропродукцією 8 млн людей в Африці та Азії
З моменту започаткування програми Grain From Ukraine Україна направила 221 тис тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії станом на 1 липня 2024 року.
Це 195 тис тонн пшениці, 22,2 тис тонн пшеничного борошна та 4,1 тис тонн колотого гороху до 10 країн Африки та Азії. Це допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 млн людей.
Частину українського продовольства викуповують держави-учасники проєкту.
Крім того, Україна планує розширити програму на інші регіони світу. Вже обговорюються можливі поставки до Гаїті, Чаду, Камеруну, Танзанії, Джибуті та інших країн.
Голод в Африці: що відомо
У кількох країнах Центральної та Західної Африки близько 55 млн людей постануть у 2024 році перед загрозою голоду.
Зростання цін сприяло продовольчій кризі у Західній та Центральній Африці, де близько 55 млн людей протягом найближчих місяців матимуть проблеми із тим, аби прогодувати себе.
Протягом останніх п’яти років кількість африканців, які стикаються із голодом під час посушливого літнього сезону, зросла у чотири рази. Окрім постійних збройних конфліктів у регіоні, цьому сприяють економічні чинники на кшталт високої інфляції та низького місцевого виробництва.
Найбільше страждають такі країни, як Нігерія, Гана, Сьєрра-Леоне та Малі, на півночі якої близько 2600 людей, ймовірно, спіткає катастрофічний голод.
Ситуацію погіршує також значна залежність регіону від імпорту продовольства, особливо у Гані, Нігерії та Сьєрра-Леоне, які борються із високою інфляцією.
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