Росія завдала удару по кораблю з українським зерном у Чорному морі

Російська ракета поцілила по судну з українською пшеницею, яке виходило зерновим коридором у Чорному морі до Єгипту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Російська ракета проти вантажу пшениці з України для Єгипту

Сьогоднішній удар у Чорному морі відбувся по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат.

Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що критичним є постачання продовольства з України до країн Африки та регіону Близького Сходу.

Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України — захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни.

Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет.

Україна забезпечила агропродукцією 8 млн людей в Африці та Азії

З моменту започаткування програми Grain From Ukraine Україна направила 221 тис тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії станом на 1 липня 2024 року.

Це 195 тис тонн пшениці, 22,2 тис тонн пшеничного борошна та 4,1 тис тонн колотого гороху до 10 країн Африки та Азії. Це допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 млн людей.

Частину українського продовольства викуповують держави-учасники проєкту.

У першій половині 2024 року вже доставлено партії пшеничного борошна до Судану, пшениці до Нігерії, колотого гороху до Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Демократичної Республіки Конго. Наразі частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших держав-реципієнтів. Поширити

Крім того, Україна планує розширити програму на інші регіони світу. Вже обговорюються можливі поставки до Гаїті, Чаду, Камеруну, Танзанії, Джибуті та інших країн.

Голод у Африці

Голод в Африці: що відомо

У кількох країнах Центральної та Західної Африки близько 55 млн людей постануть у 2024 році перед загрозою голоду.

Зростання цін сприяло продовольчій кризі у Західній та Центральній Африці, де близько 55 млн людей протягом найближчих місяців матимуть проблеми із тим, аби прогодувати себе.

Протягом останніх п’яти років кількість африканців, які стикаються із голодом під час посушливого літнього сезону, зросла у чотири рази. Окрім постійних збройних конфліктів у регіоні, цьому сприяють економічні чинники на кшталт високої інфляції та низького місцевого виробництва.

Найбільше страждають такі країни, як Нігерія, Гана, Сьєрра-Леоне та Малі, на півночі якої близько 2600 людей, ймовірно, спіткає катастрофічний голод.

Через дефіцит продовольства 16,7 млн дітей віком до 5 років у Західній та Центральній Африці страждають від гострого недоїдання. Поширити

Ситуацію погіршує також значна залежність регіону від імпорту продовольства, особливо у Гані, Нігерії та Сьєрра-Леоне, які борються із високою інфляцією.