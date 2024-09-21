Россия похитила украинское зерно с ВОТ на сумму свыше 30 млрд грн

В Офисе Генерального прокурора заявили, что ущерб вследствие присвоения Россией украинского зерна составляет более 30 млрд грн, однако эти данные не окончательны.

Россия продолжает похищать украинское зерно с ВОТ

Фактически, Россия шантажирует мировое сообщество реальной возможностью создания голода для других стран. В результате атак на зерновую и портовую инфраструктуру под риском существования оказался целый ряд стран Африки и Азии, получавших украинское зерно. Потому что Украина считалась и до сих пор является одним из ключевых поставщиков Всемирной продовольственной программы, — заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов на конференции United for Justice. Поделиться

В прокуратуре выделили два периода атак России на агропромышленную инфраструктуру, имеющие привязку к «зерновому соглашению».

До ее подписания обстрелы производились из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего пораженных объектов в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях. После того как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться. В первую очередь целью стали Одесса и Одесская область, имеющая наиболее мощную и развитую инфраструктуру.

По его словам, с тех пор Россия стала использовать большой диапазон совершенно разных способов поражения. Это ударные беспилотники типа Shahed, баллистические ракеты Искандер, ракеты тактической авиации и ракеты морского и наземного базирования.

Это говорит только о том, что это хорошо скоординированная политика России. В таких атаках задействованы совершенно разные роды войск. И решения синхронно совершать атаки принимаются высшим военно-политическим руководством Российской Федерации. Поделиться

По его словам, Россия пытается лишить украинцев средств к существованию: пытается украсть зерно, а если это не удается уничтожить.

Белоусов добавил, что только на сегодняшний день убытки, которые Украина получила в результате присвоения зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн.

Учитывая масштабы таких преступлений, однозначно как минимум прослеживается преступление против человечности, один из элементов геноцида, связанный с созданием условий для физического уничтожения нации. Речь идет о лишении нации условий выживания, ведь мы знаем, какой потенциал имеет зерно.

РФ похитила полмиллиона тонн зерна с ВОТ Запорожской области

В этом году из области было вывезено около полумиллиона тонн пшеницы, что составляет седьмую часть всего зерна, проданного Россией на экспорт. Планируют вывезти еще 200 тыс. тонн. Поделиться

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, оккупанты незаконно вывозят зерно в Крым и на территорию РФ, а затем экспортируют миллионы тонн зерновых и технических культур. Только из-за похищенного зерна потери агросектора Запорожской области только в первый год оккупации составили более 7 млрд дол.

К началу полномасштабной войны в Запорожской области обрабатывали 1,8 млн га пашни. Сейчас 80% (1,4 млн. га) этих земель находятся под оккупацией или в зоне активных боевых действий. Именно с этих территорий оккупанты собирают и воруют урожай.

Также, по словам Федорова, оккупанты вывезли из элеваторов, зернохранилищ и порта Бердянска урожаи предыдущих лет.