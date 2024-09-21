Россия похитила украинское зерно с ВОТ на сумму свыше 30 млрд грн

В Офисе Генерального прокурора заявили, что ущерб вследствие присвоения Россией украинского зерна составляет более 30 млрд грн, однако эти данные не окончательны.
Главные тезисы
- Похищенное Россией украинское зерно на сумму свыше 30 млрд грн угрожает продовольственной безопасности страны и других государств.
- Действия России направлены на лишение украинцев доступа к средствам производства и существованию, создавая угрозу глобальной безопасности.
- Действия России представляют собой не только угрозу продовольственной безопасности, но и элемент геноцида, пытаясь лишить нацию условий выживания через похищение зерна и разрушение инфраструктуры.
Россия продолжает похищать украинское зерно с ВОТ
В прокуратуре выделили два периода атак России на агропромышленную инфраструктуру, имеющие привязку к «зерновому соглашению».
До ее подписания обстрелы производились из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего пораженных объектов в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях. После того как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться. В первую очередь целью стали Одесса и Одесская область, имеющая наиболее мощную и развитую инфраструктуру.
По его словам, с тех пор Россия стала использовать большой диапазон совершенно разных способов поражения. Это ударные беспилотники типа Shahed, баллистические ракеты Искандер, ракеты тактической авиации и ракеты морского и наземного базирования.
По его словам, Россия пытается лишить украинцев средств к существованию: пытается украсть зерно, а если это не удается уничтожить.
Белоусов добавил, что только на сегодняшний день убытки, которые Украина получила в результате присвоения зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн.
Учитывая масштабы таких преступлений, однозначно как минимум прослеживается преступление против человечности, один из элементов геноцида, связанный с созданием условий для физического уничтожения нации. Речь идет о лишении нации условий выживания, ведь мы знаем, какой потенциал имеет зерно.
РФ похитила полмиллиона тонн зерна с ВОТ Запорожской области
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, оккупанты незаконно вывозят зерно в Крым и на территорию РФ, а затем экспортируют миллионы тонн зерновых и технических культур. Только из-за похищенного зерна потери агросектора Запорожской области только в первый год оккупации составили более 7 млрд дол.
К началу полномасштабной войны в Запорожской области обрабатывали 1,8 млн га пашни. Сейчас 80% (1,4 млн. га) этих земель находятся под оккупацией или в зоне активных боевых действий. Именно с этих территорий оккупанты собирают и воруют урожай.
Также, по словам Федорова, оккупанты вывезли из элеваторов, зернохранилищ и порта Бердянска урожаи предыдущих лет.
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